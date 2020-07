Quer dar um up no carro? Veja os acessórios mais procurados nas concessionárias

O céu é o limite quando se fala em acessórios de carro. Uns oferecem mais segurança ao veículo e aos passageiros, outros dão praticidade e conforto. Há ainda os que funcionam apenas para trazer um charme a mais. Em um mundo com tantas ofertas, fica até difícil decidir por qual optar. Por isso, pedimos uma ajudinha a concessionárias de Salvador, que nos disseram quais são os 8 itens mais procurados pelos clientes - e quanto custa investir.

O mais pedido, disparado, é o sensor de estacionamento. “É o campeão. Ele auxilia bastante na hora de dar a ré, evitando uma colisão com outro veículo, poste, parede”, afirma Leonardo Ferreira, gerente de vendas da Indiana Ford. Nas concessionárias, há várias versões, de R$ 300 até R$ 700, dependendo do modelo.

‘Prima’ do sensor, a câmera de ré também é a queridinha dos motoristas baianos. Diferente do anterior - que emite uma frequência sonora à medida em que o motorista se aproxima do objeto -, a câmera, como o próprio nome indica, traz também imagens do local onde está se estacionando. O item, nos carros que possuem central multimídia, tem preço que gira em torno de R$ 900.

O seu não tem essa central? Pois saiba: esse é outro acessório muito pedido nas concessionárias. Normalmente, faz parte de um pacote que inclui uma série de outros itens, mas o preço é mais salgado: pode ultrapassar facilmente R$ 3 mil. A notícia boa é que muitos carros novos já trazem a central de fábrica.

O jogo de frisos laterais também é um opcional bem pedido. “Muita gente compra, pois protege a lataria do veículo de riscos, arranhões e amassados. No shopping, por exemplo, muitas vagas são apertadas. Uma pessoa abre a porta com força, bate na sua e fica a mossa. Os frisos evitam que isso aconteça”, explica Ismael Oliveira, diretor comercial da Imperial Honda. O valor é na faixa de R$ 400 até R$ 900, de acordo com o modelo e o automóvel.

Tradicionalíssima nos veículos brasileiros, a película automotiva é, ainda, um dos itens mais pedidos pelos clientes. “Praticamente, todos os nossos carros saem com esse acessório, além dos frisos”, comenta Paula Cardoso, gerente de vendas da Caoa Chery D21 Motors.

O custo, no mercado, varia entre R$ 560 e R$ 1 mil, dependendo do tipo da película. Há modelos, por exemplo, que só têm a função de escurecer e de reduzir o calor, enquanto outros são criados para aumentar a segurança e evitam que o vidro estraçalhe se quebrar.

Segurança

Falando em segurança, o protetor de cárter é favorito na Imperial Honda. “Os clientes não gostam de sair daqui sem ter ele”, fala Ismael. A estrutura, que fica sob o motor, tem como principal função evitar que pedras, lama e água atinjam o cárter, onde é armazenado o óleo lubrificante. “A chapa ainda protege contra buracos e batidas em lombadas. Eu mesmo já passei por um problema desse: não tinha o acessório e arrebentei o cárter. O óleo derramou e perdi meu motor”, continua. Na Imperial, custa entre R$ 520 até R$ 600.

Segundo Álvaro Dórea, gerente geral de pós-venda da Guebor Toyota, o rebatimento automático dos retrovisores também é uma boa. “Com ele, quando você desliga o veículo, os retrovisores fecham sozinhos. É muito funcional em shoppings, por exemplo, já que evitam que alguém bata e leve o item ao estacionar”, explica.

Na concessionária, o rebatimento tem valor em torno de R$ 1,5 mil. Porém, só é oferecido aos carros que já possuem o retrovisor automático - no manual, não funciona. No caso das picapes, o protetor de caçamba é um dos mais procurados. “Evita que a caçamba fique suja, protege a pintura e não deixa que ela fique arranhada e/ou amassada”, lembra Álvaro. O preço é na faixa de R$ 1,2 mil até R$ 1,5 mil.

Ficou interessado em alguns dos itens dessa lista? Porém, lembre: alguns acessórios podem te fazer perder a garantia de fábrica. “Para que a garantia seja mantida, tudo que é elétrico deve ser colocado na concessionária, estando homologado com a montadora. Caso contrário, se der algum tipo de defeito, não haverá atendimento gratuito. Incluir um item opcional, aliás, pode ser feito a qualquer momento - não só na hora de comprar o carro”, explica o gerente de vendas da HMB Grande Coreia Salvador, Gleidenilton Campos.

Acessórios mais procurados nas concessionárias:

Sensor de ré: de R$ 300 até R$ 700.

Câmera de ré: em torno de R$ 900, caso haja central multimídia.

Central multimídia: entre R$ 1.800 até R$ 4 mil.

Frisos laterais: de R$ 400 até R$ 900.

Película: varia entre R$ 560 até R$ 1 mil.

Protetor de cárter: de R$ 520 até R$ 600.

Rebatimento automático dos retrovisores: em torno de R$ 1,5 mil

Protetor de caçamba de picapes: de R$ 1,2 mil até R$ 1,5 mil