Quer ficar milionário? 20 mil inscrições extras pra o BBB 22 serão abertas

Para quem não conseguiu se inscrever até agora, surgiu uma última chance de se inscrever para o Big Brother Brasil 22. A abertura de 20 mil vagas extras foi anunciada por Boninho, chefão do BBB, através de um vídeo postado no Instagram.

"Consegui. Convenci minha galera e a gente vai abrir mais 20 mil inscrições. Como é que vai rolar isso? Vai rolar de uma vez só, daqui no máximo 10 ou 15 dias", disse Boninho, que já deu dicas sobre como agilizar o processo para os novos candidatos.

"O que você tem que fazer? Já se prepara, faz seu vídeo e deixa tudo armado, porque quem completa [a inscrição], tira o outro fora. É o 'BBB' mais uma chance para você", completou o diretor de televisão. "Fica de olho no 'BBB'", enfatizou.

As inscrições para a próxima edição do reality haviam sido encerradas no meio de julho e, em um único dia, teve um pico de 400 mil pessoas tentando mandar seu material para a produção. O "camarote" também está sendo sondado pela produção do programa da TV Globo.