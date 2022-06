Quer ostentar no Dia dos Namorados? Motéis têm suítes de até R$ 2.300

Em meio à flexibilização dos protocolos contra a covid-19, os casais poderão comemorar fora de casa neste 12 de junho. E por que não se divertir em grande estilo em um motel luxuoso de Salvador? Conforme o valor, acomodações oferecem desde sauna e piscina com teto solar até pole dance. Para aproveitar a data especial, os estabelecimentos mantiveram os preços tabelados, mas também têm apresentado pacotes com serviços e tarifas especiais.

“Por ser o Dia dos Namorados, as pessoas criam um clima mais romântico para buscar suítes [mais caras]. A nossa suíte ecológica é ampla, tem tudo que a pessoa encontraria em uma casa de luxo. Tem um universo dentro dela. Pelo romantismo da data, os casais querem um momento diferenciado”, justifica a gerente comercial do Motel Decameron, que pediu para não ser identificada, sobre a alta demanda durante a data comemorativa.

A suíte ecológica, citada pela gerente, é a acomodação mais cara da lista. O pernoite, das 22h às 10h, custa R$ 633. No entanto, o valor de 24h fecha em R$ 2.289. Isso porque o motel não oferece valores de diária. É necessário que o cliente pague o pernoite de 12h mais o custo adicional de uma hora, equivalente a R$ 138. Os diferenciais são: cascata, ducha com deck, garagem tripla, hidromassagem, piscina e pole dance.

Dentre as oito ofertas listadas, o valor e atrativos da Mansão Aruba também se destacam. O pernoite do pacote de reserva para o Dia dos Namorados custa R$ 1.800. Sem reserva, o valor reduz para R$ 999 como diária e R$ 631 no pernoite de sexta e sábado. É uma suíte ampla com dois andares, piscina, churrasqueira, sauna e deck ao ar livre, recomendada para uso de quatro pessoas, soma de dois casais, que podem dormir em quartos separados.

Gerente comercial do motel Scala, Cristiana Neves salienta que o foco da empresa é dar um novo sentido aos motéis. “Diferentemente do que acontecia lá atrás nos motéis, [os clientes] devem ir para relaxar. [Visamos] receber casais que têm filhos e precisam dar aquela ‘saidinha’, casais bem constituídos. Temos adotado práticas voltadas para isso, temos tecnologia com bluetooth, TV smart, é um trabalho voltado para o bem-estar do casal”, afirma. Além do Dia dos Namorados, a mansão também pode ser utilizada para eventos como despedida de solteiro.

Os quartos temáticos também chamam a atenção. No Bora Bora Motel, as suítes com tema são as mais caras, são elas: árabe, dance, kamikaze e mexicana. O quarto latino soma uma diária de R$1.320 e possui ar condicionado, sauna, banheira de hidromassagem e sala especial de jantar.

O Motel Kamasutra também apresenta temas especiais, como árabe, japonesa e ecológica. O motel apresenta apenas valores para período e pernoite. O valor de 24h seria equivalente a R$ 1.941, somando o custo de R$ 573 para pernoite e horas adicionais de R$ 114. A empresa não retornou os contatos da reportagem para confirmar os modelos e valores oficiais de cada pacote.

Reservas

Assim como outras empresas, o gerente da unidade do Le Royale em Salvador, Paulino Costa Filho, alerta que o motel não está fazendo reservas para o Dia dos Namorados para evitar que clientes caiam em promoções falsas. A orientação é que interessados liguem para o estabelecimento sempre que se deparar com alguma oferta on-line que gere dúvidas ou confirme no site oficial do motel.

O cuidado de Paulino Filho é pessoal, afinal, ano passado um perfil fake do estabelecimento no Instagram estava fazendo agendamentos em nome do Le Royale. A falsa oferta gerou uma fila de carros na frente do estabelecimento. Vídeos que mostram a fila na frente do hotel viralizaram, junto com mensagens que relatam uma possível confusão por conta de agendamentos falsos.



Confira 8 motéis para ostentar no Dia dos Namorados:



1. Decameron / Suíte Ecológica - 24h são equivalentes a R$2.289





Motel está situado na Av. Prof. Pinto de Aguiar, 2300 - Pituaçu, Salvador (Foto: Reprodução)





2. Kamasutra / Suíte Árabe - diária seria R$1.941 (conforme cálculo de pernoite junto a horas adicionais)





Tema árabe, motel fica na Av. Prof. Pinto de Aguiar, 2084 – Patamares. Salvador, BA (Foto: reprodução)





3. Scala / Mansão Aruba - R$1.800 para pernoite com reserva no Dia dos Namorados; diária sem reserva custa R$ 999





Av.Frederico Pontes, 1ª travessa, nº 62 - Comércio, Salvador (Foto: Reprodução)





4. Decameron / Suíte Master - 24h são equivalentes a R$1.685



Se situa na Av. Prof. Pinto de Aguiar, 2300 - Pituaçu, Salvador (Foto: Reprodução)





5. Del Rey / Gruta Azul - R$1.520 (diária)





Se situa na Rua Catarina Fogaça, 998, Armação Foto: Reprodução





6. Del Rey / Mansão Vênus - R$1360 (diária)





Se situa na Rua Catarina Fogaça, 998, Armação Foto: Reprodução





7. Bora bora / Suíte Mexicana - 24h somam R$1320





Localizada na Av. Edgard Santos, nº 464 - Narandiba, Salvador Foto: Reprodução





8. Scala Loft - R$786 para pernoite