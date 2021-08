Queridinho de Putin, novo avião russo pega fogo e cai; veja vídeo do acidente

Um protótipo do avião de carga russo Iliuchin Il-112V caiu nesta terça-feira (17) em Kubinka, a cerca de 70 km de Moscou. A aeronave é a 'queridinha' de Vladmir Putin, que a enxerga como opção para substituir a frota de cargueiros leves herdados da União Soviética.

Ainda não se sabe a causa exata do acidente, mas um vídeo do momento da queda mostra que o motor direito do turboélice teve problemas. Ele pega fogo, e os pilotos, ao tentarem virar o avião para a direita, perdem sustentação, provocando a queda. Assista:

Очевидцы сняли падение в подмосковной Кубинке Ил-112.



На кадрах видно, как у новейшего самолёта горит двигатель.



Видео: соцсети pic.twitter.com/CgDjQYZ5lz — Новая Газета (@novaya_gazeta) August 17, 2021

Os três pilotos de teste, inclusive o lendário Nikolai Kuimov, morreram. Eles se aproximavam do aeroporto de Kubinka, e o avião espatifou-se numa área de floresta densa, gerando uma bola de fogo e fumaça.