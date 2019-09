Questionário do PTinder vai perguntar sobre Terra plana

Você acredita que a Terra é plana? Essa vai ser uma das perguntas do questionário do PTinder, uma página de namoro para pessoas de esquerda. A iniciativa é da advogada Maria Goretti Nagime, do grupo Prerrogativas.

Será necessário responder ao questionário para ter acesso à plataforma. Outra pergunta que deve aparecer é: “você acredita em mamadeiras de piroca?”.

Também serão incluídos testes para saber se o candidato já leu alguma coisa de Olavo de Carvalho. Quem acertar, deve ser excluído da página.

A plataforma já tem pelo menos um integrante: o ex-ministro José Eduardo Cardozo, que está solteiro, e já entrou na fila para se inscrever.