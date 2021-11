Quijingue: polícia encerra festa 'paredão' e apreende sons automotivos

Uma festa do tipo ‘paredão’ com cerca de duas mil pessoas presentes foi encerrada na cidade de Quijingue, na região Sisaleira, neste domingo (14). Dois aparelhos de som automotivos foram apreendidos durante a ação, que contou com a participação de policiais do 5º Batalhão de Polícia Militar (BPM/Euclides da Cunha) e agentes da Guarda Municipal daquele município.

De acordo com o comandante do Batalhão, tenente-coronel Antônio Batista Macedo Júnior, a festa não tinha autorização da prefeitura para acontecer, sendo considerada irregular. “Não iremos permitir que ocorram eventos sem o respeito às medidas contra a propagação da covid-19”, enfatizou o militar.

Em 13 outubro, o governador Rui Costa (PT) anunciou a proibição dos “paredões” em todo o território baiano. A decisão foi informada após a morte de seis pessoas em um tiroteio ocorrido uma festa do tipo no bairro do Uruguai, na capital baiana.

"Não vamos permitir mais nenhuma festa de paredão na Bahia. Para festas serem realizadas fechando ruas, as prefeituras precisarão autorizar e comunicar à Polícia Militar previamente. Caso não haja autorização prévia, a PM deverá apreender os equipamentos sonoros", disse Rui à época.