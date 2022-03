Quilombo Rio dos Macacos protagoniza série sobre educação antirracista no Globoplay

O Quilombo Rio dos Macacos será um dos protagonistas da série Seta - Caminhos Possíveis, com quatro episódios sobre a importância da educação antirracista no Brasil a partir das perspectivas indígena, quilombola, periférica e uma análise de especialistas sobre o tema no Brasil. Os episódios estarão disponíveis no Globoplay e no Canal Futura a partir de abril.

A comunidade quilombola baiana fica entre os municípios de Salvador e Simões Filho e viveu uma séria disputa pelo território, reivindicado pela comunidade há mais de 200 anos, com a Marinha do Brasil. A realidade de violações graves a direitos humanos como direito de ir e vir e acesso à água, saúde, educação, moradia e trabalho já viraram filme do diretor Josias Pires. Agora, a comunidade mostra que também pode falar de coisa boa e mostra iniciativas de educação antirracista.

Ao longo dos episódios, os espectadores também serão convidados a questionar a história que aprenderam na escola, com base em novas perspectivas que não são contempladas na educação formal.

Duas das integrantes da série são convidadas do Conexões Negras da próxima sexta-feira (12), às 18h, no Instagram @correio24horas: a roteirista Daiana de Souza e a especialista em Juventude e Raça na ActionAid Brasil, Dandara Oliveira.

Daiana de Souza é roteirista, escritora, professora e historiadora. Do interior do Rio de Janeiro, pesquisa e escreve sobre as trajetórias das gentes negras, para construir novas imagens no audiovisual.

É roteirista de não ficção do “Alô: Narrativas Negras para a Infância” da Solo, de institucionais para a Fundação IOCHPE e está na sala de uma série de drama histórico da Cinefilm. Participou da curadoria de longa-metragem nos festivais Fade To Black e Cabíria; de laboratórios na Flup e na Gullane; publicou em antologias literárias como Carolinas.

Dandara é formada em Relações Internacionais e Mestre em Relações Étnico-Raciais e atualmente é Especialista em Juventude e Raça na ActionAid Brasil estando na empresa desde 2018.

Ela trabalha com Direitos Humanos e Organizações do Terceiro Setor desde o início de sua carreira, tendo trabalhado com a temática de refúgio e raça na Cáritas RJ, além do trabalho de pesquisa e construção de artigos na temática de interseccionalidade. Também faz consultoria de Diversidade e Inclusão para empresas internacionais.

O Conexões Negras é um programa semanal do Jornal CORREIO, apresentado pelo repórter Vinícius Nascimento (@eusouvinino), sempre das 18h às 19h.