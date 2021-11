Quinteto baiano faz apresentação de stand-up especial no Dia da Consciência Negra

Humor, pensamento crítico e resistência. É essa a proposta do show encabeçado por Tiago Banha, Juninho Brandão, Danrlei Carvalho, Samuel Belmonte e João Pimenta no próximo dia 20 de Novembro da Consciência Negra (próximo sábado), no Casarão 17, às 20h. Os artistas prometem muita acidez e críticas sobre o cotidiano de homens e mulheres negras no dia-a-dia.

Tiago Banha explica que erão abordados temas de identificação popular, com a intenção de promover a comédia de forma leve e espontânea. “A gente vai falar sobre o dia a dia, até para sair daquele estereótipo de que a vida da pessoa preta é só racismo, que a gente só vive para sofrer racismo, que a gente tem que passar o tempo inteiro militando. Às vezes a gente só quer rir”, afirma.

Tiago destaca a importância da arte na sociedade e fala como a comédia pode contribuir num momento de debates a respeito da comunidade negra.

“Todos os comediantes pretos do Brasil têm algum tipo de engajamento social. Hoje eu acredito muito que a comédia tem muito a contribuir, porque a gente fala verdades e faz o outro rir. Quando você diverte a pessoa e passa uma informação fica mais fácil dela absorver aquilo que você está dizendo”, aponta.

O comediante comemora a união de artistas no cenário baiano e o sucesso na iniciativa do evento, que vai para a sua segunda edição. “Para nós é importantíssimo ter um espaço para celebrarmos essa data tão importante fazendo as pessoas sorrirem. Principalmente sorrir junto com a gente, ao invés de rir da gente, trocando o alvo das piadas”, frisa.

Os ingressos custam R$35 e devem ser comprado na plataforma online Sympla clicando neste link.