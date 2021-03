Quinto hospital de campanha é inaugurado em Salvador

O quinto hospital de campanha criado pela Prefeitura de Salvador para atender pacientes com o novo coronavírus foi entregue nesta sexta-feira (12). A unidade foi montada em 14 dias e fica na Estação Cidadania de Itapuã, complexo esportivo municipal. O equipamento tem dez leitos de UTI e 40 de enfermaria, e já começa a receber hoje pacientes regulados de unidades de urgência e emergência.

Além do novo espaço, a população tem disponível outros quatro hospitais de campanha sob a gestão do município: o Santa Clara (Itaigara), Salvador (Federação), Sagrada Família (Bonfim) e a unidade no Caminho das Árvores. Na ocasião, o prefeito Bruno Reis anunciou mais medidas de apoio e proteção à vida.

“Montamos este novo hospital no tempo recorde de 14 dias. Isso foi possível porque contamos com diversos apoios da iniciativa privada e organizações”, explicou o prefeito.

Foram quase R$ 6 milhões viabilizados através da Associação Baiana de Supermercados (Abase), Associação de Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário da Bahia (Ademi), da Ferreira Costa e das construtoras MRV e Moura Dubeux.

Bruno Reis destacou que a parceria da iniciativa privada foi fundamental (Foto: Secom)

Diversos equipamentos instalados no hospital de campanha foram cedidos por instituições sociais de outras cidades. A Santa Casa de Nazaré doou macas, enquanto que a Santa Casa de Poções cedeu tanques de armazenamento de oxigênio. A Liga Álvaro Bahia, por sua vez, disponibilizou respiradores próprios.

O Hospital de Campanha de Itapuã será gerido pela Liga Álvaro Bahia Contra a Mortalidade Infantil, mantenedora do Martagão Gesteira. Para o presidente da entidade, Carlos Emanuel Melo, administrar um hospital de campanha em meio à pandemia exigirá novos desafios.

“Diante da crise sanitária que estamos vivenciando, decidimos responder ao apelo dessa convocação para atender à necessidade do município de Salvador por novos leitos de Covid. Em uma situação emergencial, de exceção, a entidade abriu mão da prerrogativa mãe-filho para atender uma demanda de adultos”, ressaltou.

Estrutura ampliada

Com os dez leitos de UTI abertos no novo hospital de campanha da Estação Cidadania de Itapuã, Salvador passa a contar com 266 leitos de terapia intensiva – 38 a mais em comparação à primeira onda. De acordo com o prefeito, o município fica atrás apenas da capital paulista, que é a mais rica no Brasil. Salvador também estendeu a quantidade de leito de enfermaria, saindo de 271 vagas para as atuais 349.

Com os cinco hospitais de campanha, seis gripários, duas tendas de suporte ventilatório e as quatro unidades básicas transformadas em pontos de urgências para tratamento de infectados pela Covid-19, a cidade tem, na prática, 17 estruturas montadas exclusivamente para o enfrentamento ao coronavírus. Graças a esses investimentos, destacou Bruno Reis, Salvador tem evitado passar por um colapso no sistema de saúde.

O ato simbólico contou com as presenças da vice-prefeita Ana Paula Matos, do titular da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), Leo Prates, e do presidente da Liga Álvaro Bahia Contra a Mortalidade Infantil (mantenedora do Martagão Gesteira que vai gerir o novo hospital), Carlos Emanuel Melo.