Quinze mil exemplares do CORREIO são vendidos em menos de 3h

Mudaram as estações, o verão chegou e nada mudou: na estreia dos queridinhos de leitoras e leitores em 2021, os copos do CORREIO, não deu para quem quis. Todos os 15 mil exemplares colocados à venda pelo valor de R$2,50 junto à edição impressa do jornal foram vendidos pouco depois das 10h. E teve gente que saiu na rua na disposição de colecionar.

Esse foi o caso de dona Rita de Cássia, que comprou um total de 17 exemplares. É isso mesmo! Quem contou a história foi a filha da aposentada, Marisa Auxiliadora. Dona Rita é colecionadora assídua e possui exemplares que vêm de longas datas. Só do ano passado, garantiu do Afro Fashion Day, Natal e Ano Novo.

O copo de 2021, no entanto, foi diferente tanto no design quanto no seu material. Proprietário da multimídia, Paulo Lima explica que o copo do Sou Verão é feito de polipropileno, que é resistente, flexível e 100% reciclável.

Dono da banca Copacabana, na Avenida Miguel Navarro, Adriano Barbosa já sabe que nos dias de ação, os copos não ficam em sua banca até muito além das 9h30como aconteceu desta vez. Teve gente de todo o tipo: cliente fiel, cliente novo e até cliente distante. Vale tudo pelo cobiçado copo.

Quem acordou um pouco mais tarde, ficou na mão. Foi o caso do estudante João Nascimento: com a chuva que caiu no início da manhã, a cama ficou um pouco mais atrativa e ele só saiu de lá às 11h. Quando foi até a banca para tentar a sorte, encontrou azar: já tinha vendido tudo.

Analista do mercado leitor do CORREIO, Quivia Santos Torres afirma que o copo teve como grande objetivo trazer uma ideia de leveza, de verão, mesmo sem a possibilidade de ocupar e lotar as praias como nós, baianas e baianos, tanto gostamos de fazer.

"O balanço foi totalmente positivo, iniciamos o ano com sucesso logo na primeira ação mesmo mudando o copo. Abriu as nossas portas para outras ações que faremos no decorrer do ano", disse Quivia.

Sou Verão

Neste ano de pandemia, a estação do ano mais esperada pelos baianos não vai poder ser a mesma, mas é possível aproveitar de forma segura e saudável.

Para provar isso, o projeto Sou Verão, que sempre acontecia na praia da Barra, em Paripe e no Litoral Norte, promovendo diversas práticas esportivas, precisou se reinventar. Este ano o projeto contempla vídeos que orientam como aproveitar o verão de forma segura. O conteúdo está sendo postado no IGTV do jornal (@correio24horas, no Instagram) e poderá ser acessado também através do QR Code que está disponível nos copos.

No material vem o recado: “A essência desse verão é se cuidar”. Esse é o slogan da campanha que a gerente de marketing do CORREIO, Marta Sousa, resume bem: “Um copo de verão, com a cor do verão e vibrante como o verão para se hidratar e se cuidar”.

Segundo Marta, a ideia é incentivar as pessoas a continuarem praticando exercícios físicos, se alimentando bem e se cuidando durante a pandemia. “Vai ser de uma maneira diferente, mas mantendo distanciamento e a própria segurança e a do outro”, diz.