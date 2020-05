Você está perdido(a) com os acontecimentos de 2020, em meio à pandemia do novo coronavírus? Às vezes, fica se perguntando se tal fato realmente ocorreu neste ano - ou se foi em 2019? Você não está sozinho(a): muita gente está com essa mesma confusão. Por isso, queremos testar sua memória: será que consegue se lembrar se essas coisas se passaram em 2020?