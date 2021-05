Quiz: você sofre assédio moral do seu superior no trabalho?

O assédio não é algo novo no ambiente de trabalho - ao contrário, bate ponto todos os dias. E nem mesmo a pandemia e o home office conseguiram segurar o registro de casos desses excessos. O LinkedIn registrou um aumento de 55% no volume de conversas entre os usuários na plataforma de março do ano passado comparado ao mesmo período desse ano. O dado aparece na pesquisa nacional sobre assédio sexual em ambientes profissionais on e offline, recentemente divulgada pela plataforma e a Think Eva. O estudo ouviu 1,6 mil pessoas.

Será que você pode estar sofrendo assédio no seu trabalho? Faça o teste.

Leia a reportagem principal: De olho nos chefes: empresas aumentam vigilância e colocam gestores em alerta