Radialista Carlos Sobral morre aos 59 anos em Salvador

O radialista Carlos Sobral morreu aos 59 anos nesta sexta-feira (31) em Salvador. Ele lutava contra um câncer de próstata.

Natural de Aracaju (SE), o radialista começou a carreira na Bahia nos anos 1990, com passagens pela Rádio Cultura, Cristal e Excelsior, entre outras.

Nessa última, trabalhou por mais de 10 anos na equipe esportiva e apresentou programas na emissora. Mais recentemente, participava do programa Grito Rubronegro, com Renato Lavigne, na Rádio Excelsior, e do Estação Bahia, na Rádio Cruzeiro, com Jorge Ribeiro.

O Clube do Rádio divulgou nota de pesar pela perda. "Ele parte deixando-nos muitas lições de amizade, profissionalismo, ética e humanidade. Externamos aos colegas, amigos e familiares os nossos sentimentos de pesar", diz o presidente, Almir Santana.

Não há informações sobre o sepultamento de Carlos.