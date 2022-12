Rádio Metropole fará programação especial no Porto do Moreira

Após a notícia de que o tradicional Porto do Moreira, no Centro de Salvador, está à venda, a Rádio Metropole fará uma programação especial no restaurante na quarta-feira (21). Uma mobilização de frequentadores antigos e novatos para salvar o lugar icônico está em curso desde que a informação de que o local pode estar para fechar viralizou. As dívidas do estabelecimento ultrapassam os R$100 mil.

A programação especial começará às 12 horas com o âncora Mário Kertész e as apresentadoras Victoria Alves e Cristiele França. Às 13h, terá o Revele, sob o comando de Fernando Guerreiro. Em seguida, haverá ainda o Sintonia com José Medrado.

Um menu especial com três opções de pratos fará parte do evento. São eles: moqueca de carne, galinha ao molho pardo e filé com molho caseiro. Cada opção vai custar R$100 e todas acompanharão uma água mineral.

As reservas para quarta-feira (21) são limitadas e podem ser feitas por meio do contato (71) 3322-2814. É possível contribuir com a campanha para a manutenção do restaurante com doações através da chave Pix: portodomoreira@ig.com.br.

Em entrevista ao CORREIO, Chico Moreira, dono do restaurante, disse que se as dívidas forem pagas e o Porto do Moreira continuar movimentado, é possível que ele desista da venda.

“O problema é que no ano que vem os salários vão aumentar e a carga tributária também. Se tiver movimento e no final der para cobrir as despesas, aí tudo bem. Mas se não der, tem que vender mesmo, não adianta”, ressaltou.