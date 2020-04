Rádios de Salvador se unem para ajudar ouvintes e pequenos empresários

Levar uma mensagem de esperança num momento de crise é o objetivo de oito rádios soteropolitanas que fazem parte do movimento Rádios Solidárias. Estão no time a Bahia FM, GFM 90,1 e Jovem Pan, que fazem parte da Rede Bahia, além da Band News FM, Rádio Sociedade, Rádio Globo, Piatã FM e Itapoan FM.

A rede está promovendo uma corrente do bem em torno da população, dos ouvintes, dos profissionais autônomos, dos microempresários e dos anunciantes. As ações trazem uma ideia de solidariedade e de união diante da crise instaurada pela pandemia do novo coronavírus.

O movimento conta com duas ações iniciais: uma delas é a transmissão simultânea às 12h e às 18h - em todas as emissoras que fazem parte do movimento - de uma canção que tem como objetivo espalhar uma mensagem positiva, de união e de esperança. A música é o clássico Amanhã, de Guilherme Arantes, com interpretação do baiano Caetano Veloso.

O outro projeto, cujo nome é Vendendo Meu Peixe, idealizado pela Piatã FM, é voltado para os profissionais autônomos e todo o mercado anunciante em geral. As emissoras irão transmitir mensagens dos próprios empresários, em que eles irão dizer qual serviço ou produto estão oferecendo e os meios de contato. Tudo isso de forma gratuita e divulgado em todas as emissoras que participam do movimento.

Além disso, durante toda a programação, haverá mensagens de empresários que, mesmo durante a crise, não deixaram de anunciar nas rádios e acreditam no poder da superação. O movimento vai apresentar exemplos de empresas que continuam acreditando que isso tudo vai passar, que a melhor solução é reinventar seu negócio, buscando maneiras criativas de fazer chegar seu produto/serviço às pessoas.

Tudo isso através de uma comunicação assertiva, entendendo o rádio como meio amplo de divulgação. “A gente entende a importância que a rádio representa na vida das pessoas e consideramos que, neste momento, precisamos nos unir em uma ação conjunta para passar uma palavra de esperança e de coragem. Quando tudo passar, seremos mais fortes enquanto profissionais, empresas e seres humanos”, diz o gerente executivo da área de entretenimento da Rede Bahia, Luís Moreira.

Para saber mais sobre o movimento acompanhe o perfil @radiossolidarias no Instagram ou entre em contato através do e-mail do movimento radiossolidarias@gmail.com.

O CORREIO compartilha boas ideias e atitudes de pessoas e empresas dispostas a fazer a diferença para, juntos, superar a tormenta da pandemia de coronavírus. Tem uma boa história? Compartilhe com a gente.