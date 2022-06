Rafa Kalimann e jogador Bruninho, do vôlei, são vistos aos beijos

A influencer Rafa Kalimann e o jogador da Seleção Brasileira de vôlei, Bruno Rezende, o Bruninho, foram flagrados aos beijos em uma festa em São Paulo na noite da última quinta-feira.

Um registro dos dois foi publicado pelo Instagram de fofocas “Gossip do dia”. Nas imagens, eles aparecem abraçados na pista de dança.

Antes de ficar com Bruninho, Kalimann foi vista com o ator João Vicente de Castro, mas os dois não assumiram a relação publicamente. Ela não assume um namoro desde o término com o cantor Daniel Caon, em julho de 2021.