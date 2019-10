Rafael Freitas vai receber título de Cidadão Soteropolitano

O publicitário Rafael Freitas, fundador do site Alô Alô Bahia e colunista do jornal CORREIO, será homenageado com o título de Cidadão Soteropolitano em sessão solene que acontecerá na Câmara Municipal de Salvador, no dia 12 de dezembro. A homenagem foi solicitada e proposta pelo vereador Duda Sanches (DEM). “Seu estilo de informar ganhou espaço na sociedade baiana e supera as fronteiras do nosso estado. Sua sede pelas notícias tornou o Alô Alô Bahia um dos maiores sites do Brasil e leva o nome do nosso estado para todo o país. Salvador se alegra em tê-lo como o mais novo cidadão e a Câmara concorda aprovando o título que sugerimos à unanimidade”, afirmou o político.

O vereador Duda Sanches foi o proponente da comenda (foto/divulgação)

Nascido em Feira de Santana, Rafael Freitas se formou em Publicidade e Propaganda, com cursos de extensão na ESPM, em São Paulo, e na Universidade da Geórgia, nos Estados Unidos. “Sempre tive a sensação de pertencimento perante à capital baiana. Eu escolhi morar e trabalhar em Salvador. Esse título me norteia a continuar fazendo o que faço, a acreditar no que acredito. Tem sido extremamente gratificante mudar a concepção da criação de conteúdo social da cidade, adicionando política, economia e negócios. É preciso se reinventar e sair da zona de conforto”, pondera Rafael Freitas.