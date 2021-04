Rafael Greca, prefeito de Curitiba, sofre AVC isquêmico e é internado 

O prefeito de Curitiba, Rafael Greca (DEM), 65 anos, foi internado nesta terça-feira (20), após passar mal. Segundo a prefeitura da capital paranaense, Greca teve um Acidente Vascular Cerebral (AVC) isquêmico, também conhecido como derrame.

Ainda de acordo com a prefeitura, Greca teve uma indisposição pela manhã e, por conta disso, passou por averiguações médicas para investigar a causa. Segundo o primeiro boletim do Hospital Nossa Senhora das Graças, o prefeito está internado, mas sem ter apresentado comprometimento cognitivo ou motor. A prefeitura disse que Greca está bem.

Segundo os médicos, o prefeito de Curitiba "encontra-se clinicamente alerta, em bom estado geral, com sinais vitais estáveis, participativo e dialogando". Ele deve continuar em observação no hospital.

No sábado (17), ele tomou a primeira dose da vacina contra a covid-19. O prefeito foi vacinado com a vacina do Butantan. Nos últimos quatro anos, Greca foi internado ao menos quatro vezes, por problemas como tromboembolia pulmonar, hérnia umbilical (que motivou uma cirurgia de emergência), hérnia na parede abdominal e, finalmente, para tratar uma covid-19 adquirida no ano passado. Com informações do portal G1.