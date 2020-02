Rafael Zulu curte folia em Salvador: 'sou praticamente baiano'

Com raízes na Bahia, o ator Rafael Zulu se sente em casa quando está por aqui. Curtindo o Carnaval de Salvador, ele agora é um dos gestores do Harmonia do Samba.

"Sou praticamente baiano. Minha relação com a Bahia é ancestral, sou filho de baiano, neto de baiano, já morei aqui, amo essa cidade. E hoje sou um dos sócios e gestores do Harmonia do Samba. Isso faz com que eu tenha que vir ainda mais - e, para mim, não é esforço nenhum", contou, durante passagem pelo Camarote Salvador, nesse domingo (23).

(Foto: Giuliana Mancini/CORREIO)

Ele aposta em Contatinho para a música do Carnaval e revelou que é apaixonado pelo pagode baiano. "Sou suspeito para falar da música do Carnaval, amo o pagode baiano, sou apaixonado pelo trabalho desses caras, sobretudo de Tony (Salles), Harmonia e de Léo (Santana). Mas acho que Contatinho (parceria de Léo com Anitta) deveria levar o prêmio, deveria ser a música do Carnaval. Mas não sei se leva porque a imprensa está fazendo um movimento pra música de Ivete (Sangalo, a canção O Mundo Vai) levar, até porque já são quatro anos seguidos do pagode ganhando a música do Carnaval", disse.

Apesar da proximidade com a música, ele já se prepara para as gravações de uma novela e um longa. "No fim do ano, começo a gravar uma novela, das 19h. E na semana que vem, começo a filmar um longa, em que farei um herói. É muito bacana, estou me divertindo", revelou.

