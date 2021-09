Rafinha RSQ conta sua tragetória de fé, esforço e sorte no mundo da música

Rafinha RSQ é um dos compositores mais bem sucedidos da atualidade. Além dos vários hits, o ‘baiano de coração’ ainda soma sucessos como produtor musical. Mas, apesar de ser figura querida dos bastidores, o Rafinha ainda não é tão conhecido do grande público. Ele foi o convidado da edição do Babadeiras, apresentado por Nereida Albernaz nas redes sociais do Correio.

Com passagens por bandas do pagode baiano como percussionista, Rafinha teve a primeira oportunidade de produção dada por Igor Kannário, mas viu no sucesso estrondoso de ‘Louca’, gravada por Simone & Simaria e Anitta e na produção do DVD Baile da Santinha a virada na vida profissional.

Atualmente, Rafinha segue residindo em solo baiano, produzindo e compondo pagodão, mas soma ao currículo hits de samba, sertanejo, funk, pop e trabalhos internacionais como o com a cantora Thalia.

A carreira consolidada não acomodou o artista, e agora Rafinha lança o EP Intimidade, primeiro trabalho como cantor. E, além disso, dedica-se também a Sala 3, produtora que está se tornando gravadora e dá oportunidade para novos talentos.

Na conversa, o jovem de 28 anos, casado e pai contou um pouco da história que o trouxe até o sucesso de hoje. Início na adolescência, fé, trabalho duro e um pouco de sorte formam o combo vitorioso. Confira a entrevista completa.