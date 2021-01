Rafson Ximenes é o mais votado em eleição da Defensoria Pública do Estado

A Defensoria Pública do Estado da Bahia (DPE) publicou o resultado das eleições realizadas nesta sext-afeira (29), que definiu a lista tríplice ao cargo de defensor público geral para o biênio 2021-2023. Os três mais votados foram, respectivamente, Rafson Ximenes, Tereza Cristina Almeida Ferreira e Laura Fagury. A lista tríplice será encaminhada para o governador do Estado, que escolherá e nomeará o novo dirigente da DPE-BA.

Rafson Ximenes foi o candidato com mais votos, recebendo um total de 205. Ele concorre à reeleição no cargo. A segunda colocada, defensora pública Tereza Cristina Almeida Ferreira, obteve 193, seguida de Laura Fagury,que recebeu 177 votos. Menos votado no pleito defensor público Alessandro Moura obteve 167 votos e ficou de fora da lista tríplice.

Foram computados 375 votos, com seis votos em branco. Foi registrada uma abstenção. O baixo índice de abstenção é inédito nas eleições do órgão, de acordo com a Defensoria.

A votação, realizada pela primeira vez de forma virtual, foi iniciada às 9h e encerrada às 18h sem intercorrências. O sistema utilizado agilizou a votação e a apuração, que foi automática logo após encerrada. O andamento da votação foi acompanhado pelos eleitores em tempo real. A maioria dos defensores e defensoras, 78,72%, votou logo pela manhã, até o meio-dia.

A lista tríplice formalizada em ata pela Comissão Eleitoral, deverá ser publicada no Diário Oficial Eletrônico e encaminhada pela Defensoria Pública ao governador da Bahia até o dia 3 de fevereiro. Rui Costa tem o prazo de 15 dias para fazer a nomeação. O mandato é de dois anos, com a possibilidade de uma reeleição.

Da esquerda para a direita: Rafson, Tereza e Laura (Foto: Divulgação/DPE-BA)

Conheça a lista

1. Rafson Ximenes

O candidato mais votado no pleito é defensor público desde 2007. Passou pelas comarcas de Itabuna, Salvador, Jequié e Camaçari. Também foi membro do Conselho Superior da Associação dos Defensores Públicos. Entre 2015 e 2019, foi subdefensor público geral, sendo o escolhido como defensor público geral para o biênio 2019/2021.

2. Tereza Cristina Almeida

Mais experiente no cargo entre todos os candidatos e candidatas, Tereza Cristina Almeida Ferreira é defensora pública desde 1984 - quase quatro décadas de experiência. Atuou como presidente da Adep por dois mandatos (2002/2004 e 2004/2006). Foi escolhida como defensora pública geral por duas vezes (2007/2008 e 2009/2010). Neste período, foi a primeira baiana e nordestina a presidir o Conselho Nacional dos Defensores Públicos Gerais, também por dois mandatos.

3. Laura Fagury

Laura Fagury ingressou na Defensoria em 2000. Foi presidente da Adep em dois mandatos, além de vice-presidente e diretora de eventos. Trabalhou em São Felipe, Conceição de Almeida, Sapeaçu e Salvador. Atualmente está na 30ª DP (Família). Foi candidata e integrou a lista tríplice na eleição para o cargo de DPG em 2010.