Raí analisa como sadia disputa com Rossi no ataque: 'Um apoia o outro'

Em ritmo de reação no Campeonato Brasileiro, o Bahia tem mais um compromisso importante pela frente. Nesta quinta-feira (11), o tricolor encara o Flamengo, às 19h, no Maracanã, no Rio de Janeiro.

Para o confronto, o técnico Guto Ferreira vai promover pelo menos uma mudança na equipe titular. Patrick, suspenso, está fora de ação. Raniele, Lucas Araújo, Luizão e Edson disputam a posição.

Apesar de Patrick ser o único desfalque para o tricolor, uma outra disputa tem agitado o elenco. No ataque, Raí Nascimento se firmou entre os titulares desde a chegada de Guto, mas o retorno de Rossi colocou uma pulga na orelha dos torcedores.

Antigo dono da posição, o camisa 7 estava machucado e logo no primeiro jogo depois de dois meses sem atuar, saiu do banco para dar ao Esquadrão o triunfo sobre o São Paulo. Apesar da disputa, Raí encara a briga pela posição como sadia.

"Na verdade, é uma felicidade. No dia do jogo, do gol, quem ia imaginar que eu seria a troca. E sou muito grato, fiquei feliz por ele. Tive uma palavra com ele, agradeci. Independente de tudo, ele vai querer jogar, eu vou querer jogar. Mas sempre a gente vai estar se apoiando, um pensando no melhor para o outro. É um grupo, uma família, um time. Ele jogando, eu jogando, o clube ganhando, tudo vai ser melhor", disse o atacante.

Questionado sobre a boa fase que vive no tricolor, Raí disse que o momento é de todo grupo. O Bahia está invicto há sete jogos no Brasileirão e busca se afastar ainda mais da zona de rebaixamento.

"Na verdade, é um momento tão especial para mim e para o grupo, para a torcida. É um momento que estamos precisando, que o time vem trabalhando para isso. Os companheiros estão se esforçando para a cada jogo levar o triunfo para casa. Fico muito feliz", explicou.