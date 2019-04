Raimundo Viana vota e declara: 'Eu não tenho projeto pessoal'

Presidente do Vitória em 2015 e 2016, Raimundo Viana chegou ao colégio eleitoral rubro-negro por volta das 10h30 desta quarta-feira (24) e mostrou otimismo com a possibilidade de ocupar o cargo outra vez. A eleição para a presidência rubro-negra acontece no Barradão, das 9h às 21h.

"Muito confiante, porque, na verdade, eu sou um candidato que está por cima. Eu sou um torcedor. Eu não tenho projeto pessoal. Eu não tenho vaidade pessoal. Eu tenho projeto para o nosso Vitória. Principalmente nessa situação tão difícil em que se encontra", afirmou o candidato, que concorreu em dezembro de 2016 e de 2017 e perdeu nas urnas para Ivã de Almeida e Ricardo David, respectivamente.

Apesar da confiança, Viana vê a disputa com Paulo Carneiro muito acirrada e não descarta a necessidade de realização do segundo turno, no dia 1º de maio.

"(A eleição) está muito polarizada, com todo respeito aos dois outros candidatos. Acredito que está entre eu e o outro candidato. Falar em primeiro e segundo turno é muito relativo, porque, inclusive, há um problema aqui, que me afeta diretamente, que é a abstenção. Eu tenho feito um apelo reiterado para o torcedor vir votar. Primeiro, para mostrar a grandeza do clube. Você, quando faz uma eleição decidida com 1.500, 1.600, 2.000 sócios, é pouco para a grandeza do Vitória. Nós precisaríamos de mais gente. Ou seja, diminuir a abstenção para mostrar ao mercado lá fora que o Vitória continua grande. Está passando por algumas dificuldades, mas isso é normal e tem como reverter essa situação", comentou.

Os demais candidatos são Isaura Maria, Gilson Presídio e Walter Seijo, sendo que Seijo admite ser apenas um plano B à candidatura de Paulo Carneiro, que está sub-judice.

Nesta eleição, 2.847 sócios do Vitória estão aptos a votar. Além do substituto de Ricardo David, os associados elegerão Conselho Deliberativo, pela primeira vez proporcional, e Conselho Fiscal.