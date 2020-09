‘Rainha das lives’, cantora Teresa Cristina pode receber título de cidadã baiana

A cantora carioca Teresa Cristina (foto/divulgação)

A deputada estadual Olívia Santana apresentou um projeto que visa conceder o título de cidadã baiana à sambista Teresa Cristina. A cantora e compositora com mais de 20 anos de carreira é carioca de nascimento, mas tem fortes ligações com a Bahia desde o berço.

“Foi acompanhando o pai, baiano, filho de Cachoeira, feirante, que a cantora Teresa Cristina teve os primeiros contatos com aquele que viria a ser sua referência musical e seu aporte com a ancestralidade: o cantor e compositor Candeia”, diz o texto da justificativa.

O projeto foi recebido pela Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) e já está em tramitação. Olívia pede que Teresa receba o título de cidadã baiana em sessão solene na Casa. Desde o início da pandemia, Teresa Cristina tem se destacado por comandar uma série de lives diárias no Instagram. Nela, além de cantar, a artista recebe convidados, boa parte deles da cultura baiana. O que também foi apresentado como argumento para que a sambista receba o título.

Clara de Carvalho Phileto e Fernando Torquatto (foto/divulgação)

Temporada baiana

Fernando Torquatto não é apenas maquiador e fotógrafo – é um artista e demonstra isso, há mais de 25 anos. Capaz de promover grandes transformações, ele passou os últimos dias em Salvador fotografando mulheres especiais, como Ana Lúcia Evangelista, Moema Pitanga, Jacinta Abud, Júlia Sampaio, Renata Rangel e Clara de Carvalho Phileto. As imagens, além do talento de Torquatto, tiveram atrativos especiais: acesso irrestrito ao acervo da joalheria Carlos Rodeiro- para auxiliar na produção – e vista debruçada sobre a Baía de Todos os Santos. O cenário foi o apartamento da empresária Aurora Mendonça, namorada de Torquatto, no Campo Grande.





Parabéns pra você

Ana Paula Junqueira (foto/divulgação)

Ana Paula Junqueira celebrou aniversário, quinta-feira, em Trancoso, onde está passando o feriadão de 7 de Setembro com diversos amigos, como Alexandre Furmanovich, Henrique Pinto, Vivi Mascaro, Fernanda Barbosa, Sabrina Muller, Ana Vitoria Muller e Mark Zammit. Ana Paula, aliás, é habitué do vilarejo baiano, principalmente no alto-verão. Inclusive, já esteve por lá na companhia da modelo inglesa Naomi Campbell – as duas são amicíssimas.





Jantar intimista

Tércia Borges (foto/divulgação)

Tércia Borges comemorou seu aniversário, quinta-feira, durante jantar intimista, ao lado do marido César Borges e dos filhos, no apartamento da família, no Corredor da Vitória. A noite contou com decoração da Tudo São Flores e menu preparado pela chef Fernanda Possa. No cardápio, delícias como confit de pato, filé gratinado com brie e lagosta com musseline de mandioquinha.

Eduardo Saron (foto/divulgação)

Festival online

O diretor do Itaú Cultural, Eduardo Saron, será um dos participantes do Festival Educarte, organizado pelo projeto Teatroescola, com sede em Salvador. O evento acontecerá de forma online, entre os dias 9 e 13 de setembro, no canal do Teatroescola no YouTube e o bate-papo com Eduardo está previsto para acontecer na próxima quinta-feira, às 16h. Com mediação do ator e apresentador baiano Felipe Velozo, Saron irá falar sobre políticas culturais.

Rei das flores O decorador de eventos Ferreira Júnior está de volta a Salvador após uma temporada de cinco meses em Vitória da Conquista por conta da pandemia do novo coronavírus. Com o cenário de eventos adiados por causa da covid-19, ele já trabalha no planejamento para 2021. “Esse ano, as festas serão menores, mas super charmosas. E no ano que vem, depois da vacina, eu acredito que tudo irá voltar ao normal – inclusive a realização daquelas grandes festas, que já estão agendadas. Muitos eventos que estavam marcados para ocorrer no primeiro semestre deste ano vão ficar para o segundo semestre do ano que vem”, acredita.

Recesso O terreiro do Gantois, localizado na Federação, em Salvador, anunciou ontem que permanecerá em recesso do seu calendário litúrgico para o ano de 2020. A medida visa respeitar as recomendações dos órgãos de saúde no sentido de evitar aglomerações e incentivar o distanciamento social necessário para este período de pandemia do novo coronavírus.



Reabertura Novidade ótima para compartilhar com os amigos: o famoso restaurante Preta voltará a funcionar no final de setembro. O local, comandado pela chef Angeluci Figueiredo, a Preta, contará com nova decoração – mais florida – e novo cardápio. “Substitui as tradicionais sombrinhas por flores. E mudei o cardápio, que vem repleto de novidades”, nos disse Angeluci. O restaurante está localizado na Ilha dos Frades, na Baía de Todos os Santos.