Rainha Elizabeth II fez último pedido à família real

Elizabeth II, monarca mais longeva da história do Reino Unido, fez um último pedido antes de morrer. A rainha deixou um pedido de que seu filho e sucessor, o rei Charles III, e os netos William e Harry se reconciliassem, de acordo com o historiador da família real britânica, Robert Hardman.



Em entrevista a revista People, Hardman afirmou que Elizabeth II estava a par das brigas dentro da família, principalmente envolvendo a saída de Harry e de sua mulher, Meghan Markle, de suas funções reais, e desejava uma retomada dos laços.



"Ela sabia que os conflitos faziam parte da vida e não guardava rancor. Acima de tudo, ela queria ver sua família feliz", disse o historiador à publicação.



Filhos da princesa Diana, William e Harry tem uma relação conturbada há anos. O relacionamento entre os irmãos piorou após a entrevista de Harry e de Meghan à apresentadora americana Oprah Winfrey, em que revelaram que membros da família real teriam se preocupado sobre a cor da pele dos filhos do casal e expuseram conflitos internos, inclusive com a princesa Kate Middleton, mulher de William.



Logo após a morte da rainha, em seu primeiro pronunciamento como rei, Charles III fez uma breve homenagem aos filhos, nomeando William como príncipe de Gales, e expressando seu amor por Harry e Meghan, desejando sorte aos dois em sua vida no estrangeiro.