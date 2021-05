Raio-x: Os números do Vitória na temporada 2021

Os três primeiros meses da temporada não foram como o torcedor do Vitória gostaria. O sonho de erguer mais uma taça da Copa do Nordeste acabou diante do Ceará, nas semifinais. Se no regional o rubro-negro ainda figurou entre os quatro melhores do torneio, no Campeonato Baiano a campanha foi catastrófica. Pelo terceiro ano consecutivo, o Leão foi eliminado na fase classificatória do estadual.

As estatísticas não entram em campo, mas muitas vezes sinalizam onde é preciso focar as energias para melhorar o time. O Vitória jogou 21 vezes na atual temporada. Foram oito triunfos, nove empates e quatro derrotas. O aproveitamento é de 52,4%.

O melhor desempenho é na Copa do Brasil, já que a equipe venceu as duas partidas que disputou, contra Águia Negra-MS (1x0) e Rio Branco-ES (2x0). A terceira fase será disputada em junho e o rival será o Internacional, agora em jogos de ida e volta.

Na Copa do Nordeste, o aproveitamento foi de 53,3%. O time comandado por Rodrigo Chagas foi derrotado duas vezes e pelo mesmo adversário. Carrasco, o Ceará venceu na fase de grupos, por 3x1, e depois por 2x0 nas semifinais. Os dois confrontos foram no estádio Castelão, em Fortaleza.

O Baiano foi o campeonato menos priorizado. O Leão disputou os três torneios com o mesmo elenco e usou os reservas em alguns jogos do estadual. Não à toa, foi a competição em que apresentou o pior desempenho: 40,7%. Como consequência, sofreu a eliminação na fase classificatória.

DEFESA E ATAQUE

A defesa sofreu 20 gols, sendo 10 no Campeonato Baiano e outros 10 na Copa do Nordeste. A zaga não foi vazada nas duas primeiras fases da Copa do Brasil. A média é de 0,95 por jogo.

O caminho do gol foi encontrado 26 vezes, tendo média de 1,2 por partida. O número poderia ser bem maior se o time não tivesse desperdiçado tantas oportunidades.

Na avaliação de Rodrigo Chagas, o setor ofensivo ainda precisar ser mais trabalhado. “São muitas chances de gols que temos e não colocamos a bola para dentro. Isso faz falta no final. Eu já trabalho isso bastante. Infelizmente, a gente não está tendo êxito, não está colocando a bola para dentro. É um item muito forte que tenho que trabalhar para que a gente possa ter vitórias no Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil”, disse o treinador após o empate em 1x1 com o Fluminense de Feira na última quarta-feira.

O jogador que mais vezes estufou a rede foi Samuel. O centroavante revelado na Toca mostrou faro de gol ao assinar seis tentos. O vice-artilheiro também é um prata da casa, David, que anotou quatro. Ele também o garçom do time, com quatro assistências.