Ramírez rompe ligamento e não atua mais pelo Bahia no Brasileirão

O Bahia sofreu uma baixa importante na luta contra o rebaixamento. Um dos destaques da equipe na reta final da Série A, o meia Juan Pablo Ramírez sofreu grave lesão no joelho e não atuará mais na temporada 2020. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista colombiano Jorge Piscis e confirmada pelo CORREIO.

Apesar do Bahia não ter divulgado resultado dos exames, Ramírez sofreu rompimento do ligamento cruzado anterior. Logo após a partida contra o Fluminense, o médico do tricolor, Daniel Araújo, havia levantado a suspeita de lesão ligamentar.

Restando apenas mais quatro jogos para o final do torneio, o jogador não terá tempo para se recuperar e voltar a disputar a Série A. O tipo de lesão demanda no mínimo seis meses de recuperação, além do tempo de reabilitação física.

Nas redes sociais, Ramírez repostou mensagens de apoio vindas de amigos da Colômbia.

Titular absoluto do Bahia, o meia chegou ao tricolor emprestado pelo Atlético Nacional e não demorou muito para ganhar destaque. Ao todo, o colombiano soma 11 partidas pelo Esquadrão, com três gols. Todos eles na Série A. Ele tem contrato com o Bahia até dezembro.

Neste sábado (6), o Bahia recebe o Goiás, às 19h, na Fonte Nova, no primeiro dos quatro últimos jogos que a equipe tem pelo Campeonato Brasileiro. A partida será um confronto direto contra o rebaixamento.