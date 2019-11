Ramon comemora 200 jogos e pede que Vitória continue pontuando

O setor defensivo do Vitória funcionou muito bem nesta sexta-feira (8), contra o Paraná. Os jogadores de linha conseguiram fechar bem os espaços e exigiram muito esforço da equipe paranista, que, quando conseguiu romper o bloqueio vermelho e preto, foi barrada em boas defesas de Martín Rodríguez.

A boa atuação da defesa deu resultado: o Paraná se desesperou, arriscou muito de fora da área e apesar de ter desferido 15 chutes contra a meta do Vitória, só conseguiu acertar cinco no alvo. Quando o juiz apitou o fim do jogo, o placar indicava empate em 0x0.

Fazer o adversário passar em branco na partida foi um bom presente para o zagueiro Ramon, que completou 200 jogos com a camisa rubro-negra nesta partida.

Junto a Martín Rodríguez, o defensor foi um ponto forte do Leão no duelo. Na atual temporada, ele é o jogador que mais fez defendeu a meta do Vitória diretamente, bloqueando chutes que tinham o gol como destino. Com 18 bloqueios, ele só perde para os goleiros Martín Rodríguez (55) e Ronaldo (20).

Apesar do sucesso na defesa, Ramon não escondeu a decepção por também ver seus companheiros de ataque passando em branco. Por outro lado, pediu para que o elenco valorize "o ponto conquistado fora de casa".

"A gente sempre entra atrás dos três pontos, mas sabia que seria um jogo difícil. O Paraná está brigando pelo acesso. Agradecer a Deus pelos 200 jogos, mas a luta ainda não acabou. Precisamos de pontos ainda para permanecer", declarou Ramon na saída de jogo.

O empate em 0x0 deixa o Vitória com 41 pontos na tabela de classificação da Série B. O próximo jogo do rubro-negro é na terça-feira (12), às 19h15, no Barradão, contra o CRB.