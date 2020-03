Ramon inicia transição física e deve retornar na próxima rodada

Camisa 10 do Bahia, Ramon está próximo de voltar à sua plenitude física depois de sofrer um entorse no tornozelo e ficar de fora dos jogos contra Vitória e Doce Mel, pelo Campeonato Baiano. Nesta quarta-feira (11) o tricolor publicou um vídeo do meia fazendo uma atividade com bola e informou que ele "iniciou o último estádio da recuperação de sua lesão".

Com isso, é muito provável que ele esteja à disposição do técnico Dado Cavalcanti no jogo contra o Atlético de Alagoinhas, próximo compromisso do time de transição do tricolor, marcado para o próximo dia 22 de março.

Titular absoluto no time aspirantes, Ramon marcou dois gols pelo time de transição do Bahia no Campeonato Baiano - ambos de pênalti - contra Juazeirense (1x1) e Jacobina (1x3). Ramon disputou 5 jogos pelo tricolor.

???? Camisa 10 do Time de Transição, meio-campista Ramon iniciou último estágio da recuperação de sua lesão #BBMP pic.twitter.com/ui6fh4sGJs — Esporte Clube Bahia (@ECBahia) March 11, 2020

O camisa 10 pertence ao Internacional e chegou ao Bahia por empréstimo após disputar toda a Série B do ano passado pelo Vila Nova, equipe que acabou rebaixada para a terceira divisão. Pelo Vila, foram 40 jogos e dois gols marcados, todos na segundona.

Pelo Bahia, Ramon ajudou a construir a campanha de líder do Campeonato Baiano. O tricolor conquistou 15 pontos. São quatro a mais do Bahia de Feira, Vitória e Atlético de Alagoinhas - times que ocupam 2ª, 3ª e 4ª colocação do torneio. O Vitória tem um jogo a menos.

Por conta do entorse no tornozelo, Ramon foi vetado dos jogos contra o Vitória (2x1) e Doce Mel (0x0). Sem seu principal jogador, Dado Cavalcanti primeiro optou por um meio campo formado por Yuri, Edson e Arthur Rezende no Ba-Vi antes de mudar para um time mais ofensivo contra o Doce Mel, quando escalou Edson, Arthur Rezende e Régis Tossatti.