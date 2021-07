Ramon Menezes elogia atitude do Vitória em empate com o Goiás

O técnico Ramon Menezes gostou muito da atuação do Vitória neste sábado (3), quando o rubro-negro empatou em 1x1 com o Goiás no Barradão. O time segue sem vencer há quatro rodadas, mas pelo menos se manteve fora do Z4 da Série B.

"Me agradou muito o espírito, a atitude. Não o resultado, é lógico. Mas, se a gente analisar os últimos jogos, tem faltado um pouco de sorte da nossa parte. E acho que estamos sendo prejudicados pela arbitragem, também. Tomamos um gol contra o Londrina impedido e hoje o David saiu na cara do gol e o juiz deu impedimento. Essas coisas também prejudicam muito", disse o técnico em entrevista após a partida.

"Porém, nesses últimos jogos, se formos analisar, contra o Coritiba tivemos o controle das ações e finalizamos mais do que o adversário, mas infelizmente perdemos o jogo. Fizemos um bom jogo também contra o Botafogo. E hoje não tem nem o que falar, com a quantidade de chances criadas, a posse de bola, o quanto jogamos empurrando o adversário para trás", completou Ramon.





Após esse empate com o Goiás, Ramon Menezes finalmente terá uma semana livre para treinar, algo que ainda não tinha ocorrido consigo desde a sua chegada ao rubro-negro. E ele acredita que será um período fundamental.

"Mesmo sem o tempo ideal de treinamentos, eu acho que o time vem mostrando um padrão e vem crescendo. Lógico, não estamos conseguindo os resultados, mas o trabalho é bem feito. Pelo entendimento dos atletas, do espírito demonstrado, pela atitude que eles mostraram hoje. Por tudo isso, eu fico muito satisfeito", disse o treinador.

"Agora é levantar o astral desses jogadores. Essa semana vai ser muito importante. Temos condições de jogar bem contra qualquer adversário, seja dentro ou fora de casa. Precisamos levantar a moral do grupo e estou confiante de que o trabalho vai crescer e estamos crescendo", completou.

O técnico também explicou algumas das suas alterações para o duelo com o Goiás. A principal delas foi a entrada de Cedric como titular no meio-campo, mas Ramon também colocou João Pedro na vaga de Gabriel Bispo e Thalisson Kelven no lugar de Marcelo Alves.

"Cedric é um jogador muito inteligente, que consegue fazer mais do que uma função. Pode jogar como lateral direito, como primeiro volante, como segundo homem de meio-campo. Pode inclusive fazer o extremo pela direita. Então é um atleta que vai nos ajudar muito. Gostei da participação de hoje desse jogador, que tem trabalhado muito e quer ajudar o Vitória. É cria da base e vai crescer com o grupo", disse.