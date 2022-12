Randolfe pede indiciamento de Michelle Bolsonaro em inquérito dos atos antidemocráticos

O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) pediu nesta terça-feira (13) ao Supremo Tribunal Federal (STF) que a primeira-dama Michelle Bolsonaro seja indiciada dentro do inquérito dos atos antidemocráticos. Ele também pediu que o STF determine que apoiadores de Bolsonaro desocupem o Palácio da Alvorada. O pedido foi feito um dia depois de bolsonaristas protagonizarem ataques em Brasília.

O indiciamento da primeira-dama se justificaria porque Michelle ofereceu comida a bolsonaristas que estavam próximos à residência oficial do presidente. Um vídeo mostra um homem, com um rádio comunicador similar ao de seguranças do palácio, entregando uma bandeja com comida aos militantes, afirmando que age em nome de Michelle. Uma mulher aparece agradecendo a primeira-dama.

Mensagens circulam nas redes sociais pedindo que bolsonaristas fossem até o palácio fazer uma "vigília" e mostrar "resistência" por conta da diplomação do presidente eleito Lula, que aconteceu ontem em Brasília.

Se a Alvorada não for espontaneamente desocupada, ele pede que o STF impeça que novas vigílias voltem a ocorrer no local. As informações são do blog de Malu de Gaspar em O Globo.

Na petição, o senador pede também apuração e responsabilização dos envolvidos em diversos ataques que aconteceram em Brasília na noite de ontem, quando grupos tentaram invadir a sede da Polícia Federal, queimaram veículos e deprederam postes, entre outras ações.

Lideranças de acampamentos bolsonaristas da cidade devem ser indiciados, pede Randolfe.

Os ataques aconteceram depois da prisão de um indígena apoiador de Bolsonaro, José Acácio Serere Xavante, a pedido da Procuradoria-Geral da República. Ele é considerado uma das lideranças dos atos antidemocráticos.