Range Rover: conheça a quinta geração do modelo mais luxuoso da Land Rover

Há nove anos experimentei pela primeira vez a atual geração do Range Rover. Na época, fui até o norte da África para rodar em diversas situações com o SUV de luxo no Marrocos. Vivi uma experiência impressionante, quando o veículo ofereceu conforto mesmo em terrenos hostis, como longos trechos em areia e montanhas.

Mas mudar é necessário e a Land Rover precisa manter o desejo pelo seu principal produto, além de lutar contra modelos como o BMW X7 e o Mercedes-Benz GLS. Sem falar nos ultra-luxuosos Bentley Bentayga e Rolls-Royce Cullinan. Assim, chegou a quinta geração desse SUV icônico que está no mercado desde 1970.

A primeira apresentação do veículo nas Américas aconteceu em Los Angeles, onde foi a principal atração da marca britânica no LA AutoShow - primeiro evento grande automotivo na região desde o começo da pandemia. Mas antes de brilhar no estande da Land Rover no Centro de Convenções da cidade, o veículo teve uma pré-estreia no belíssimo Lacma, sigla em inglês para o Museu de Arte de Los Angeles - o maior da costa oeste dos Estados Unidos. Este cenário valorizou o veículo.

Luxo e tecnologia a bordo, mas sem ostentação A tela principal é curva e tem 13,1 polegadas Poucos comandos físicos dão o tom do interior O nicho entre os bancos pode ser refrigerado Há opções para quatro, cinco ou sete assentos

Luxo e tecnologia a bordo, mas sem ostentação A tela principal é curva e tem 13,1 polegadas Poucos comandos físicos dão o tom do interior O nicho entre os bancos pode ser refrigerado Há opções para quatro, cinco ou sete assentos

Além de conhecer o novo Range Rover, consegui conversar com Gerry McGovern, principal responsável pelo design da Land Rover e também da Jaguar. Para ele, o principal produto da empresa “não segue a moda nem a tendência, mas sim por uma filosofia de design modernista, aliada a mais de 50 anos de evolução. É, simplesmente, o Range Rover mais desejável alguma vez criado”.

Assim, essa quinta geração mantém o estilo “quadrado”, mas com mudanças na dianteira e, especialmente, na traseira. Além de ser robusto como todo SUV da marca, um Range Rover precisa ser luxuoso. Para isso, recebeu um sistema de som de 1.600 watts da Meridian Signature Sound System com 35 alto-falantes na versão Autobiography, contando com cancelamento de ruído.

Para completar essa experiência, a Land Rover até colocou um par de alto-falantes de 20 watts em cada um dos quatro apoios de cabeça, criando um efeito similar aos fones de ouvido mais tecnológicos.

Além disso, muitas telas. Uma delas é curva e flutuante de 13,1 polegadas, ela incorpora a leveza arquitetônica do interior com um design de quadro minimalista.

Para o mercado brasileiro, a empresa confirmou duas motorizações: 4.4 litros V8 biturbo a gasolina, que rende 523 cv de potência, e um 3 litros turbodiesel, que entrega 350 cv. Além disso, há um poderoso sistema de tração 4x4.

Na carroceria, a parte traseira foi a que mais inovou

Nos Estados Unidos, o preço inicial será 104 mil dólares, o equivalente a R$ 580 mil. No mercado brasileiro, o SUV deve estrear ainda no primeiro semestre do ano que vem, mas é provável que a tabela comece em pelo menos R$ 1 milhão.

O SUV premium estará disponível nas versões SE, HSE, Autobiography e SV. Também contará com uma série especial First Edition em seu primeiro ano de produção, ela será baseada na Autobiography e ganha a pintura dourada Sunset - como a do veículo das fotos.

Trajetória bem sucedida

O Range Rover foi lançado inicialmente em 1970 como um único modelo. Mas nestas cinco décadas evoluiu para linha inteira de produtos da marca Land Rover - que corresponde à mais refinada da empresa britânica.

Atualmente, quatro diferentes modelos compõem a linha: Range Rover (antes seguido pelo sufixo Vogue), Range Rover Sport, Range Rover Velar e Range Rover Evoque.