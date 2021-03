Raniele fala em pressão no 2º Ba-Vi, mas diz que não há desespero

A rivalidade entre Bahia e Vitória está cada vez mais intensa. No lado tricolor, a derrota no primeiro clássico de 2021 nem bem foi assimilada e o clube já tem mais um confronto com o Leão. Nesta quarta-feira (17), um novo Ba-Vi será disputado, dessa vez pelo Campeonato Baiano, às 18h, no estádio de Pituaçu.

Como estratégia de planejamento, o tricolor vem utilizando o time de transição no estadual. Por isso, no segundo clássico da temporada, é o time alternativo quem vai ter a chance de dar o troco pelo revés no primeiro confronto.

"A torcida pode esperar da gente o que a gente demonstra. Um empenho imenso, a nossa garra, nossa vontade, dedicação de representar o Bahia. Pelo resultado de sábado deu para estudar um pouco mais a equipe do Vitória. Saber onde errou no sábado e corrigir para quarta-feira. O lado positivo da derrota foi a gente poder ter mais tempo para estudar o Vitória", disse o volante Raniele.

Recuperado de lesão, Raniele será uma das novidades do Bahia na partida. Um dos mais experientes do grupo, ele reconhece que a derrota da equipe principal no Barradão aumenta a pressão para o transição, mas garante que não há desespero.

"O fato de ter perdido o jogo de sábado, lógico, aumenta um pouco mais a pressão. Mas não é um desespero. Aumenta a pressão pela cobrança da gente. A gente sabe que pode mais, poderia ter saído com a vitória. Aumenta a importância do jogo, mas não é algo que vai desesperar a gente na partida", continuou ele.

Aliás, no jogo desta quarta-feira, o time de transição tem a chance de manter retrospecto positivo contra o principal rival. Foi com a equipe alternativa que o Bahia venceu o Ba-Vi do ano passado. Também pelo Campeonato Baiano, o time sub-23 fez 2x1 no rubro-negro, no Barradão. Na ocasião, os dois clubes utilizavam times mais jovens no estadual. Agora, o Leão estará com o grupo principal.

"A gente pensa sempre no próximo jogo, os três próximos pontos são os mais importantes. Acredito que ter um resultado positivo na quarta e aí podendo ganhar confiança, a gente não vai precisar se preocupar com essas contas", finalizou o volante.

Alerta ligado

Fora a busca pelo triunfo no clássico para ganhar ânimo, vencer o Ba-Vi vai representar também um certo alívio para o tricolor na tabela no Baianão. Com quatro pontos em quatro jogos, o Esquadrão é o atual sétimo colocado, fora da zona de classificação para as semifinais.

Uma derrota ou empate em Pituaçu, pode complicar os planos do time em se garantir na fase mata-mata para tentar o tetracampeonato estadual.