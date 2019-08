Ranking mostra quais são as melhores cidades para fazer intercâmbio

Dados divulgados pela consultoria britânica Quacquarelli Symonds (QS) mostram que Londres é, pelo segundo ano consecutivo, a melhor cidade do mundo para estudantes que desejam embarcar rumo a uma experiência de intercâmbio em outro país. A capital da Grã-Bretanha ocupa o posto desde o ano passado. Neste ano, ela foi seguida por Tóquio e Melbourne, que completam o top 3.

Brasil tem duas cidades no ranking. São Paulo, na 76ª colação, é a melhor cidade brasileira para estudar. Entretanto, a capital paulista é apenas a quarta colocada na lista das latino-americanas mais atraentes para estudantes. A segunda cidade é Rio de Janeiro que se encontra 102ª colocação. Segundo dados da Belta, associação que reúne agências da área, o mercado de intercâmbio cresceu 20,46% no Brasil em 2018.

O ranking foi compilado a partir de respostas de mais de 87 mil estudantes internacionais e segue uma série de critérios para pontuar as cidades, como o número de universidades de alto nível, a atividade de empregadores, a diversidade estudantil e o custo. Lista completa pode ser conferida aqui.

