Rapaz de 25 anos morre afogado na praia de Piatã

Um rapaz de 25 anos morreu afogado na praia de Piatã, em Salvador. Outros dois amigos dele também foram puxados pela maré, mas sobreviveram.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamada e tentou reanimar Danilo Silva Ribeiro, mas ele não resistiu.

À TV Bahia, João Brasil, um dos dois sobreviventes, contou que ele e Danilo foram até a praia com um amigo do Paraná, Lucas, que queria conhecer a praia. Por volta das 8h30, eles acabaram se afogando, mas surfistas que estavam lá conseguiram retirar os três da água.

Kailani Dantas, do Salvamar, disse que Danilo já estava no nível cinco de afogamento quando saiu do mar. "Foi iniciado todo primeiro socorro por parte dos nossos salva-vidas e acionado o Samu para dar entrada no suporte avançado". O ponto de salva-vidas ainda não estava montado no momento do afogamento. Dantas disse que a Salvamar começa a trabalhar às 8h, mas a montagem dos tempos demanda certo tempo.

Lucas, que tinha sinais de hipotermia, foi socorrido para um hospital e não há mais detalhes do estado de saúde dele.