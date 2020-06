Rapper baiano Hiran lança nova música nesta sexta (26)

O rapper baiano Hiran lança nesta sexta-feira (26) "Galinheiro", primeiro single e clipe do seu disco homônimo, que sai no dia 6 de julho. Será o segundo álbum do artista.

A música parte de experiências dorapper em 2019, no que ele definie como um caos emocional, especialmente na questão do amor. “Os maiores sonhos eu realizei em 2019, mas também me encontrei vivendo em um ambiente emocionalmente desgovernado, e por mais consciência que eu tivesse sobre como o amor que eu queria viver se tornou destrutivo, ao mesmo tempo me vi lutando por migalhas, exatamente como as galinhas vivem no galinheiro”, explica Hiran.

O clipe teve participações especiais de vários artistas que Hiran admira, como Preta Rara, Majur, Márcio Vitor, Preta Gil, Duda Beat, Márcia Castro, Afeminada Plus, Lucas Boombeat, Jennifer Dias, Nessa, Luisa Nascimento, Sophie Charlotte, Daniel de Oliveira, Sophia Abrahão, Sérgio Malheiros, Di Cerqueira e Mateus Carrilho. “São pessoas que participam da lógica louca do mercado, mas possuem os pés no chão, se incomodam e não ficam calados. Quis convidá-los pra esse momento de descontração nesse clipe, que por mais que trate de algo sério, não deixa de ser um deboche”, conta Hiran.

O single será lançado em todas as plataformas digitais de música e o clipe ficará disponível no canal oficial do artista.

Carreira

O rapper baiano de 25 anos, que é empresariado por Paula Lavigne, tenta trazer um novo ar para o hip hop do estado e para o rap queer - Hiran é abertamente gay. No primeiro disco, "Tem Mana no Rapa", Hiran tratou dos problemas que fazem parte do contexto político do país.

Desde 2017 ele faz shows em palcos baianos, paulistas e cariocas. Já participou do Carnaval com a BaianaSystem; fez shows de abertura para BNegão em São Paulo; abriu a temporada do programa Cultura Livre; se apresentou no Circo Voador, no Rio de Janeiro, com Letrux e Jeza da Pedra e participou junto às cantoras Duda Beat (PE) e Ludmilla (RJ) da campanha collab das marcas Melissa e Rider.

Em 2019 se apresentou no badalado Baile da Vogue; na Virada Cultural de São Paulo e no programa Criança Esperança, além de cantar em diversos camarotes no carnaval de Salvador, se apresentando nos trios elétricos de Daniela Mercury, Psirico e no Camarote Expresso 2222.