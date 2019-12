Rapper morreu após ingerir analgésicos para esconder da polícia, diz site

O rapper Juice Wrld morreu depois de engolir vários analgésicos para esconder da polícia, diz o site Radar Online. Ele sofreu uma convulsão no último domingo (8) na área de desembarque do aeroporto de Chicago, nos EUA, e acabou morrendo depois de ser socorrido.

Juice Wrld estava viajando em um jatinho particular com amigos e sua equipe de seguranças, seguindo de Los Angeles para Chicago, onde celebria seu aniversário. Ele completou 21 anos no início do mês.

Durante o voo, o piloto avisou às autoridades locais que os passageiros estariam levando drogas e armas. Antes do pouso, o rapper e os amigos foram avisados de que suas malas seriam revistadas no desembarque. O rapper decidiu então ingerir os analgésicos e pouco depois começou a convulsionar.

Quando Juice passou mal, os policiais foram avisados do que ele tinha feito e começaram um tratamento de emergência para oversodes de opióide. Assim, o rapper chegou com vida ao hospital, mas acabou morrendo cerca de uma hora depois.

Na revista, os policiais acharam 31 quilos de maconha, seis acixas de codeína e três pistolas. Dois membros da equipe de segurança de Juice, Henry Dan, 27, e Christopher Long, 36, foram presos no aeroporto.