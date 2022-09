Rato que mora 'de favor' na parede recebe banquete da proprietária da casa

Se Ratatouille conseguiu ser um chefe de cozinha, os outros ratos também podem viver na mordomia. Esse foi o caso de um animal que vive em uma parede na casa de uma jovem e recebeu um banquete de comida, sendo 'adotado' pela proprietária do imóvel.

No vídeo, gravado pela usuária Karol, é possível ver que uma parte da parede recebeu uma decoração impecável, com quadros, cadeiras e até uma mesa. A comida, feita pela dona da casa, tem amêndoas trituradas, tábua de queijos, sanduíche de pasta de amendoim, espaguete com purê de batata e água.

Com mais de 20 milhões de visualizações, diversos internautas deram suas opiniões sobre a adoção da jovem. Alguns acreditam que o rato vai levar a família inteira para a casa, outros acharam engraçado ter uma residência animal dentro de outro imóvel.