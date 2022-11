Raul Gazolla discorda de pastor da igreja de Pádua sobre ex-ator não ser um 'monstro'

O ex-ator e assassino de Daniella Perez, Guilherme de Pádua (1969-2022) foi enterrado em Belo Horizonte, Minas Gerais, após ser vítima de infarto em sua casa. Ele foi velado na Igreja Batista da Lagoinha, mesmo local em que atuava como pastor.

O viúvo da filha de Gloria Perez, Raul Gazolla, ficou indignado após ver que o pastor que velou o ex-colega de profissão alegou que Guilherme de Pádua não era um "monstro". Em seu Instagram, o ator da novela Travessia compartilhou um vídeo bastante chateado.

"Ontem foi o enterro do assassino da Dani. E o pastor que celebrou a missa disse que ele não era um monstro. Eu não sei que nome dar para uma pessoa que mata uma menina de 22 anos com 18 facadas, 15 no coração e três no pescoço. Se ele não é um monstro, temos que arranjar uma palavra mais forte para ele", comentou.