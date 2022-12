Raul Gustavo desembarca em Salvador para assinar com o Bahia

O zagueiro do Corinthians Raul Gustavo, de 23 anos, desembarcou em Salvador e irá assinar contrato com o Bahia por empréstimo de um ano com opção de compra. Apesar dos valores não terem sido revelados, o tricolor já acordou com o clube paulista o preço para a compra em definitivo do atleta. As informações são do ge.

Nas redes sociais, Raul Gustavo publicou mensagens que recebeu desejando boa sorte na nova jornada e nos próximos dias deve realizar os exames médicos já na capital baiana. Além dele, o Bahia já anunciou a contratação de outros três nomes para a zaga: Marcos Victor, que chega do Ceará, Kanu, emprestado pelo Botafogo, e David Duarte que veio Fluminense por empréstimo com opção de compra.

Nesta quarta-feira (28) o elenco do Corinthians treinou pela tarde no CT Joaquim Grava, mas o zagueiro já não participou das atividades.

Na última temporada Raul Gustavo disputou 33 jogos com a camisa do Corinthians, marcou quatro gols e deu duas assistências. No total, tem 47 partidas pelo Timão e seis gols. Raul acabou perdendo espaço no elenco para outro jovem zagueiro, Robert Renan, de 19 anos, que tornou-se opção mais frequente com o ex-técnico Vitor Pereira.