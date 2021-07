Raul Prata sente dores na coxa e será baixa contra o Confiança

O técnico Ramon Menezes perdeu um dos seus titulares para a partida do Vitória contra o Confiança, pela Série B. O lateral-direito Raul Prata sentiu dores na parte posterior coxa esquerda e está fora do jogo. A informação foi dada inicialmente pelo Bahia Notícias e confirmada pelo CORREIO.

O jogador não chegou a treinar na quarta-feira (7) e aguarda resultado do exame de imagem. Mas o desfalque no próximo duelo do Leão já é dado como certo.

Sem o lateral, a tendência é que Ramon escolha Cedric para a posição. Ele foi o escolhido nos últimos compromissos em que o Vitória não teve Raul Prata em campo. O rubro-negro também tem Gabriel Inocêncio e Van no elenco principal.

Por outro lado, o Leão terá o retorno do volante Gabriel Bispo, que cumpriu suspensão no empate contra o Goiás. O duelo contra o Confiança será sábado (10), às 19h, no Batistão, em Aracaju.