Rayssa Leal ganha mais de 6 milhões de seguidores após Olimpíada

Os jogos olímpicos de Tóquio 2020 começaram no dia 13 de julho de 2021 e terminaram no dia 8 de agosto. O Brasil conquistou 21 medalhas, sendo 7 de ouro, 6 de prata e 8 de bronze. Uma delas foi conquistada por Rayssa Leal, de 13 anos, na modalidade skate street.

Popularmente conhecida como “Fadinha do Skate”, a atleta viralizou aos 8 anos nas redes sociais, após um vídeo onde ela andava de skate fantasiada de fada. Escalada para as olimpíadas de 2020, junto com outras 2 brasileiras, Leticia Bufoni e Pâmela Rosa, ela se tornou a atleta mais jovem da história do Brasil a ganhar uma medalha.

Quem é Rayssa Leal

Jhulia Rayssa Mendes Leal, a “Fadinha” nasceu na cidade de Imperatriz, no estado do Maranhão. Ela começou a treinar com 6 anos de idade. Ela é a atleta mais jovem do Brasil a participar de uma olimpíada, ela representou a modalidade do street feminino.

Em 2015, sua mãe enviou um vídeo ao Tony Hawk, onde a menina pulava uma escada de heelflip. Ele compartilhou e foi quando ela viralizou aos 8 anos de idade. Hoje, a menina tem Hawk como seu treinador e apoiador, que foi junto com ela até Tóquio e celebrou a conquista da garota.

Influência nas redes sociais

A pequena skatista tinha, antes das olimpíadas, cerca de 669 mil seguidores no Instagram. Após sua participação e, principalmente, após receber a medalha de prata e ganhar reconhecimento internacional, devido sua pouca idade e habilidades na modalidade, ela ganhou visibilidade na internet e seus números cresceram exponencialmente.

Em menos de um mês após o término dos jogos, ela já conta com mais de 6 milhões de seguidores, em menos de 1 hora, ela ganhou mais de 5000 seguidores no Instagram, o que proporcionou patrocínios e aumentou sua visibilidade. Afinal ela é símbolo de orgulho para os brasileiros, ainda mais porque o país não é conhecido por investir massivamente em esportes ou atletas.

Atletas nas redes sociais

Junto com Rayssa, muitos outros atletas aumentaram seus números no Instagram. Rebeca Andrade, 22, ginasta artística, também fez história em Tóquio, se tornando a primeira ginasta brasileira a ser campeã olímpica e a primeira atleta do Brasil a ganhar duas medalhas na mesma edição das olimpíadas. Ela ganhou mais de 2 milhões de seguidores.

Ítalo Ferreira, 27, que foi campeão olímpico de surfe, ganhou mais de 2,9 milhões de pessoas em seu perfil. O skatista Kelvin Hoefler somou mais de 606 mil seguidores. A nadadora Ana Marcela, 29, também ganhou mais de 127 mil perfis que a seguem na plataforma.

A fadinha já conta com patrocínios da Nike, Monster e MRV. Esses dados mostram como é importante o aumento de números para os atletas que, dessa forma, têm mais chances de conseguir apoio de marcas e investimentos para continuarem seus treinamentos, sua alimentação e suplementação e viagens para participar de campeonatos nacionais e internacionais.

Este conteúdo não reflete, nem total e nem parcialmente, a opinião do Jornal Correio e é de inteira responsabilidade do autor.