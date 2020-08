Reabertura de bares, restaurantes, academias e salões é autorizada para segunda (10)

A reabertura de bares, restaurantes, academias, salões de beleza e museus está liberada em Salvador a partir da segunda-feira (10), com o início da fase 2 da retomada econômica da capital baiana. O anúncio foi feito pelo prefeito ACM Neto neste sábado, durante coletiva de imprensa virtual.

"Estamos com a taxa dos leitos bem abaixo do esperado. Estamos em 59% nos leitos de UTI e 50% dos leitos clínicos. Esse cenário nos permite autorizar oficialmente o início da segunda fase", afirmou Neto. "Confesso que eu não esperava que nós fossemos ter essa taxa de ocupação inferior ao definido, o que nos permite confirmar, finalmente a reabertura, com absoluta segurança e cumprimento dos protocolos", disse.

Também foram liberadas algumas ampliações em atividades já liberadas na fase 1. Praças de alimentação de shoppings poderão voltar a funcionar, mantendo 50% da ocupação total. Também fica permitido funcionamento de atividades da fase 2 que estavam fechadas em shopping, como academias, salões, restaurantes e lanchonetes. Essas atividades devem seguir o horário de funcionamento dos centros comerciais. Além disso, a partir de agora fica autorizado em obras em imóveis habitados a presença de até 4 funcionários a cada 100m² da residência.

Academias de ginástica de condomínios devem seguir o protocolo geral, além das determinações da administração.

Nessa segunda fase, também haverá mudança no sistema de transporte público, por conta da abertura de novas atividades. A frota de ônibus passara de 70% para 80%, com 1.770 veículos. "Não posso deixar de fazer um apelo para a organização, principalmente do transporte público. O cidadão tem que nos ajudar como vem ajudando, desde a ativação da primeira fase", disse Neto.

O prefeito reforçou que a fiscalização do cumprimento de protocolos (veja abaixo) será rígida. "Nós vamos acompanhar com toda atenção, cada uma das atividades. Não vamos tolerar o descumprimento dos protocolos, principalmente nos bares. Se houver risco de desordem ou aglomeração nós vamos tomar medidas duras", garantiu.

Para o início da fase 2, Salvador precisava de 14 dias de espaçamento em relação ao início da fase 1, que aconteceu em 24 de julho, e passar por cinco dias com a taxa de ocupação de leitos de UTI para covid-19 no máximo em 70%. A cidade atingiu o número na quinta (6) e o prefeito optou pela segunda para esperar a passagem do Dia dos Pais, evitando aglomerações por conta da data comemorativa. "Com o dia de hoje, já teriamos cinco consecutivos, o que nos dá uma folga", afirmou.

Para ingressar na fase três, a regra é a mesma, só que a taxa de ocupação de leitos exclusivos para tratar pacientes com a covid-19 deve ser de no máximo 60%. Nesse terceiro momento, poderão reabrir parques de diversões e parques temáticos; teatros, cinemas e demais casas de espetáculos; clubes sociais, recreativos e esportivos; centros de eventos e convenções.

Ainda não há previsão de volta às aulas ou reabertura de praias, atividades que estão fora do faseamento feito pela prefeitura com o governo do estado. Esses retornos dependerão de uma avaliação dos impactos da fase dois, o que só será mensurado 15 dias depois da reabertura e não há nenhuma data estimada para a volta.

Veja os protocolos de cada atividade:

Academias de ginástica

As academias de ginástica, que são mais de 2.150 em Salvador, não vão poder abrir aos domingos, somente de segunda a sábado. Não há limitação de horário de funcionamento, pois isso ficará a critério de cada empresa, mas o aluno só vai poder entrar com agendamento e só pode permanecer na unidade por 1 hora. Como é obrigatório que os equipamentos sejam higienizados a cada uso, está proibido o revezamento dos aparelhos, prática muito comum nesses espaços. Já as atividades coletivas, a exemplo das aulas de dança e crossfit, só são permitidas desde que haja marcação no solo, com distanciamento de 2 metros entre os alunos, com duração máxima de 45 minutos. A máscara é de uso obrigatório por todos.

Salões de beleza e barbearia

Os salões de beleza podem funcionar de segunda a sábado, das 10h às 19h, só com hora marcada e por atendimento individual, ou seja, não é autorizado ter sala de espera, nem acompanhantes, só no caso de crianças, idosos ou pessoas com deficiência. Como a máscara também é obrigatória, todos os procedimentos que precisarem retirá-la estão proibidos, a exemplo da maquiagem e da barba. A capacidade total do espaço é de 30% e o intervalo entre os clientes deve ser no mínimo de 15 minutos, para que haja tempo de o local seja higienizado, além dos equipamentos que foram usados.

Lanchonetes, bares e restaurantes

Os bares, restaurantes, pizzarias, sorveterias, hamburguerias e similares poderão reabrir com funcionamento de segunda a domingo, das 12h às 23h. Já as lanchonetes terão outro horário, das 7h às 16h. Nos dois espaços, os serviços presenciais devem ser à la carte, escolhendo o prato pelo cardápio, ou com serviço de buffet se um funcionário servir. Não haverá self service (a própria pessoa se servir) ou rodízios, como é visto nos restaurantes a quilo ou em churrascarias. A distância entre as mesas deve ser de 2 metros e de 1 metro entre cadeiras de mesas diferentes. Cada mesa só pode comportar até 6 pessoas e todos devem usar máscaras, exceto no momento das refeições e da ingestão dos líquidos. O cardápio também vai precisar ser adaptado - deve ser digital ou plastificado, com higienização após cada uso. As músicas ao vivo estão proibidas e qualquer atividade sonora deve se manter abaixo de 35 decibéis (dB).

Museus e centros culturais

Centros culturais, museus e galerias de arte devem funcionar das 10h às 16h de segunda a sábado e aos domingos sem restrições de horário. A venda de ingresso deve ser preferencialmente virtual, com horário agendado. Quando o acesso for gratuito, o agendamento do horário também deve ser on-line. Durante toda a visitação, deve ser mantido um circuito de mão única nos locais, como foi feito no Mercado Modelo, isto é, uma porta só de entrada e outra só para a saída. Nesse primeiro momento, ficam proibidos uso de audioguias e visitas guiadas, assim como obras e exposições interativas, que pressupõem o toque ou colocar fones de ouvido. Exibição de filmes ou vídeos só podem acontecer em espaços abertos, com duração máxima de 15 minutos.

Acesse aqui o protocolo completo e detalhado de cada atividade.