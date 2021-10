Reabertura do Plano Inclinado Liberdade é adiada para esta sexta-feira (08)

Prevista para ocorrer nesta quarta-feira (6) a reabertura ao público do Plano Inclinado Liberdade – Calçada precisou ser adiada para a próxima sexta-feira (08). De acordo com informações da Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob), o motivo do adiamento foi um atraso na chegada dos novos cabos de sustentação do bonde, que foram trazidos do Rio de Janeiro. A troca será iniciada já nesta terça-feira (5), e após a substituição, o equipamento passará por testes de segurança antes de ser novamente aberto ao público.

O equipamento está fechado desde a ultima quarta-feira (29), quando um dos cinco cabos de sustentação da cabine se partiu durante a operação. Apesar do susto, a situação não trouxe riscos aos usuários, pois outros quatro cabos sustentavam o equipamento, além de uma trava de segurança ter sido acionada para evitar a movimentação do bonde.