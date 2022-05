Realização de meia maratona altera trânsito na orla de Salvador neste domingo (22)

A realização da 2ª etapa de uma meia maratona vai provocar alterações no trânsito entre o Farol da Barra e o Farol de Itapuã na manhã deste domingo (22). A largada do evento ocorre no bairro de Itapuã e a chegada em Ondina.

No bairro de Itapuã, a interdição do tráfego de veículos ocorre das 4h às 7h, na Rua Prof. Souza Brito, Rua Farol de Itapuã e Praça Vinicius de Moraes. O trânsito será desviado das 5h às 7h, nas seguintes vias: Av. Octávio Mangabeira para Av. Doryval Caymmi (sentido Stella Mares) e Rua Aristides Milton para Ladeira do Abaeté.

Os veículos acima terão como opção de desvio a Av. Alameda da Praia.

Na Av. Octávio Mangabeira haverá interdição do tráfego de veículos, das 4h às 9h, no sentido Itapuã, entre o Colégio Integral e o retorno após o SESC Piatã, e saída da Praça de Piatã até o Largo da Sereia.

Os veículos que precisarão trafegar pelos trechos acima, terão como opção de tráfego as seguintes vias: Av Octávio Mangabeira (retorno próximo ao Rei do Pirão, Pituba); Av. Prof Magalhães Neto, Av. Trancedo Neves, Av. Luis Viana Filho, Av Prof° Pinto de Aguiar, Av. Ibirapitanga, Av. Tamburugy, Rua Rio Trabogi, Av. Orlando Gomes, Av.Octávio Mangabeira.

Das 05h às 10h, ocorrerá interdição parcial de veículos na Av. Oceânica, no trecho entre a Rua Artur Neiva e a Curva da Paciência.

No sentido Barra, o bloqueio ocorre na faixa à direita, entre o Largo do Camarão e a Rua José Sátiro de Oliveira e entre a Rua Eurycles de Matos e a Travessa Bartolomeu Gusmão.

Já no sentido Itapuã, a interdição parcial se dá entre a Rua Morro Escravo Miguel e a Avenida Milton Santos; Rua da Paciência (faixa dupla à direita, sentido Itapuã, entre a Rua Euclydes Matos e o Largo de Santana); Rua Guedes Cabral; Rua Borges dos Reis; Praça Colombo (até o Largo da Mariquita).

Os veículos que precisarão trafegar pelas vias citadas acima, terão como opção de desvio:

-Sentido Rio Vermelho / Barra – Rua Euclydes Matos, Av. Anita Garibaldi, Av. Milton Santos, Rua N, Rua professor Sabino Silva.

-Sentido Ladeira da Barra / Ondina – Av Sete de Setembro, Rua Afonso Celso, Rua Marquês de Caravelas, Rua Miguel de Brunier, Largo do Chame Chame, Av. Centenário.

-Av. Cardeal da Silva com sentido Rio Vermelho – Travessa Prudente de Moraes, Rua da Paciência (sentido Ondina), Rua Eurycles Mattos, Av. Anita Garibaldi.

Ainda das 05h às 10, haverá desvio no tráfego de veículos no Largo da Mariquita para à Rua do Meio, no Rio Vermelho.

As alterações no trânsito estarão sinalizadas e agentes da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) vão monitorar toda a operação para garantir a segurança viária.