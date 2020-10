Recadastramento de aposentados e pensionistas segue suspenso até novembro

A suspensão do recadastramento para aposentados e pensionistas do Estado foi prorrogada até o fim de novembro. O decreto estadual n° 20.067/2020 foi publicado no último sábado (24).

Com a decisão, os aposentados e pensionistas estão dispensados de fazer o recadastramento da Previdência Estadual no próximo mês. Esta é a sexta prorrogação consecutiva do decreto.

Os recadastramentos geralmente são feitos no mês de aniversário dos aposentados ou, no caso de pensionistas, no mês cujo benefício foi originado por servidor que também aniversariava neste mesmo mês.

Com a liberação até o fim de novembro, quase 11 mil pessoas, em sua maioria idosa, não precisarão ir às unidades do Centro de Atendimento Previdenciário (Ceprev) em funcionamento nas unidades da Rede SAC. 0

O recadastramento de inativos e pensionistas do Estado, realizado pela Superintendência de Previdência (Suprev), unidade vinculada à Secretaria da Administração (Saeb), acontece anualmente para assegurar a manutenção dos benefícios previdenciários. Como houve liberação desse recadastramento esse ano, quem não fizer não terá o benefício suspenso.

Mais informações podem ser obtidas pelo call center da Suprev, por meio dos telefones 0800 71 5353 (para chamadas de telefone fixo) ou (71) 4020-5353 (para ligações originadas do interior do estado e de celular) ou ainda no Portal do Servidor (www.portaldoservidor.bna.gov.br).