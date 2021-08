Recadastramento do SUS é prorrogado até 31 de agosto; veja passo a passo

Foi prorrogado até o dia 31 de agosto o recadastramento do Sistema Único de Saúde (SUS) em Salvador. O processo, que é obrigatório para todos os cidadãos, mesmos aqueles que possuem plano de saúde, é pré-requisito para que o cidadão tenha o direito de receber a vacina contra a covid-19.

Quem estiver com situação cadastral desatualizada não poderá receber o imunizante. A falta do recadastramento, inclusive, tem gerado lentidão nos pontos de vacinação.

O recadastramento é necessário porque o sistema da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) lança os nomes aptos a receber a vacina por meio da base de dados do SUS. Por isso, é necessário que quem tem interesse em se vacinar esteja com o cadastro completo no site.

Como fazer?

Para fazer o recadastramento, é necessário acessar o site da SMS (CLIQUE AQUI) e fornecer alguns dados, como nome completo, nome dos pais, endereço, cidade de nascimento e de moradia atual, CPF, RG e telefone. O cadastro do número da Certidão de Nascimento é opcional.

Além da garantia da vacinação contra a Covid-19, o recadastramento garantem a imunização de outras campanhas vacinais, além de eventual atendimento no sistema público de Saúde e valores de repasse de verba federal ao município.

Todos os dados informados são usados exclusivamente para o recadastramento no SUS e não são expostas para mais ninguém.