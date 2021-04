Receita apreende 720 garrafas de vinhos argentinos em Salvador 

A Receita Federal apreendeu nesta quarta-feira (14), numa transportadora em Salvador, 720 garrafas de vinho provenientes da Argentina, que entraram no país de forma irregular.



Segundo o órgão, esse tipo de operação ocorre rotineiramente com o uso de ferramentas de análise de risco. O valor aproximado da apreensão é de R$ 144 mil.



No dia 23 de março, outras 173 garrafas de vinhos argentinos haviam sido apreendidas pela Receita na capital baiana. Operações semelhantes vêm ocorrendo em outras cidades do país.



A Receita Federal informou que está atenta ao fato de que o envio de mercadorias irregulares por meio de encomendas postais ou por transportadoras tem sido uma praxe dos criminosos, não apenas dos que atuam na fronteira.

Essa logística é combinada com canais de e-commerce para facilitar a comercialização e distribuição em todo o país.



Ainda segundo o órgão, as ações de combate ao contrabando e descaminho da Receita inibem a prática de crimes que geram desemprego, sonegação de impostos e concorrência desleal à indústria e ao comércio regularmente instalado, além de evitar a circulação, em território nacional, de produtos potencialmente nocivos à saúde.