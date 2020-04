Receita apreende 911 quilos de cocaína em meio a óleo de laranja no porto de Santos

Equipes da Receita Federal em Santos (SP) interceptaram no sábado, dia 25, 911 quilos de cocaína no porto da cidade. A droga, avaliada em mais de R$ 200 milhões, estava escondida em um carregamento de óleo de laranja, que tinha como destino final o Porto de Hamburgo, na Alemanha. A carga de cocaína foi entregue à Polícia Federal (PF) que prosseguirá com as investigações.



De acordo com o Fisco, a apreensão foi realizada durante uma fiscalização de rotina, na qual o carregamento em questão foi escolhido para conferência por meio de "critérios objetivos de análise de risco, incluindo a inspeção não intrusiva por escâner".



A Receita Federal suspeita que a droga foi inserida na carga lícita sem o conhecimento dos exportadores, técnica conhecida como "rip-off modality". Levantamento indica que desde o início do ano até o último dia 25 de abril, mais de 7,6 toneladas de drogas foram apreendidas no Porto de Santos. A Alfândega da Receita no local indica que foram realizadas 16 apreensões de drogas no período.