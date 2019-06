Receita de canjica: lúdicas imagens para atiçar a imaginação

A canjica já foi a alma da gastronomia das festas juninas, presente em nossas tradições desde a primeira metade do século XIX, possivelmente antes; o milho na brasa e a caninha também. E não faltavam na mesa pratos, hoje banidos das festas de junho, como o caruru e o vatapá. Bem mais tarde agregamos à culinária baiana das festas juninas o amendoim, a laranja e os bolos de milho e de aipim. E substituímos a caninha pelos licores, o de jenipapo levou a fama de ser o preferido e não era. Os versos dos poetas, as chulas e rimas, os cânticos populares, as notícias dos jornais e revistas o ignoram, penso que seja um costume da década de 1920 em diante.

As festas juninas eram festas de família, celebradas em todas as casas, portas abertas para os vizinhos e conhecidos participarem da mesa e apreciarem as fogueiras armadas no quintal - e, quem não tinha quintal, na porta de casa do lado de fora - e as centenas de balões que subiam aos céus e inspiraram poetas e cantores populares e também compositores como nosso Assis Valente. Os relatos de balões nos céus, assim como da deliciosa canjica temperada com flor de laranjeira, são hoje apenas lúdicas imagens para atiçar a nossa imaginação. Você leitor provavelmente nunca degustou a verdadeira canjica.

Antes de prosseguir permitam-me uma pausa para compartilhar esta horripilante receita que pesquei na internet, dentre outras semelhantes. Repare nos ingredientes: 1 pacote de milho para canjica, 1 litro de leite, 1 lata de leite condensado, 1 pacote de flococo, 1 vidro de leite de coco, canela em casca, cravo-da-índia e canela em pó. Veja só: o leite leva na sua composição difosfato de sódio e citrato de sódio; o pacote de milho para canjica, óleo de soja e sódio; o leite de coco, estabilizante, celulose e espessante. Melhor ficar por aqui para não embrulhar o estômago.

Mesmo a canjica gostosa da vovó, com coco ralado na hora e milho debulhado, está longe do sabor original. Aposto que a vovó não colocava um ingrediente considerado indispensável no preparo da canjica e o seu complemento: água de flor de laranjeira. Na Bahia, as floradas de laranjeira eram no mês de maio, recolhiam-se as pétalas e secavam-se à sombra. Na década de 1930/40, a especiaria era um dos ingredientes do Porongo, uma bebida do povão, mistura com a Jurubeba Leão do Norte. Tão essencial era a água das pétalas da laranja na receita que inspirou o ditado: “Nasceu para a política como a água de flor de laranjeira para a canjica”.

Manoel Querino, no seu clássico A Arte Culinária na Bahia, nos ensinou a preparar a legítima canjica. Tente fazer, vale a pena conhecer o verdadeiro sabor do prato: “ralam-se os cocos, cinco para 20 e cinco espigas de milho. Debulhados, ou melhor, retirados os grãos da espiga, cortando-os com uma faca e recolhidos em urupema (troque por um coador), depois de limpos, são ralados na pedra (troque pelo ralador). Depositada a massa em vasilha com água, os resíduos que vêm à tona são apanhados à mão e passa-se na urupema a massa contida na vasilha. Reservem-se as sobras que são novamente raladas na pedra, passadas e espremidas. A panela que recebe a massa é conservada em repouso por algum tempo, e, finalmente, escorre-se a água”.

“Adiciona-se sal e leite de coco fraco à massa que ficou aderida ao fundo do vaso. Leva-se ao fogo e mexe-se incessantemente com uma colher até engrossar, se deita o açúcar para não embolar e quando estiver fervendo adiciona-se manteiga fina, leite de coco grosso, água de flor de laranjeiras e água de erva doce e cravo, fervidos à parte. Deixa-se cozer bastante até tomar ponto grosso. Quando a canjica estiver fria é polvilhada com canela em pó”. Coma com gosto e lamba os dedos.